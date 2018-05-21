16 Nisan'da 9 puan yanılmış, 'Şirketi kapatırım' demişti; Adil Gür: Erdoğan ilk turda kazanır

16 Nisan Referandumu öncesi yayınladığı ankette 9 puan farkla yanılan AKP'ye yakın A&G Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür, bu kez cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turda tamamlanacağını ileri sürdü.

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Adil Gür'den yine seçim tahmini geldi. 16 Nisan referadumu öncesi yüzde 60 'Evet' çıkacağını öne sürüp, iddiası tutmayınca şirketini kapatma vaadini de yerine getirmeyen Gür, bu kez daha mütevazı bir oranla (yüzde 50-55) cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turda tamamlanacağını iddia etti.

Gür, AKP'nin Meclis çoğunluğunu kaybedeceğine yönelik iddiaların da gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

"MHP bölgede oy kaybettirmez"

İktidara yakın Akşam'dan Pınar Işık Ardor'a konuşan Gür, AKP'nin MHP ile yaptığı ittifakın Güneydoğu'da oy kaybettirmeyeceğini belirterek, "Diyarbakır’da, Mardin’de, Siirt’te, Van’da, Şırnak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çıkacak oy 1 Kasım’da hatta 16 Nisan’da çıkan oyun üzerinde olacak" dedi.

"İnce doğru aday"

CHP'nin Muharrem İnce'yi aday göstererek doğru bir adım attığını da sözlerine ekleyen Gür, "24 Haziran akşamı CHP’nin milletvekili genel seçiminde alacağı oydan daha fazla oy alacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

AKP'nin kampanyası da anketçiye emanet

Öte yandan And Ar Araştırma'nın sahibi Faruk Acar'ın 24 Haziran seçimlerinde AKP'nin seçim reklamı kampanyasını üstlenmesi, anket şirketleri ile AKP arasındaki ilişkinin bir kez daha sorgulanmasına neden olmuştu.