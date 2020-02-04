Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak Kürt Konferansı'na Desmond Tutu ve Noam Chomsky de katılıyor

Avrupa Parlamentosu’nun ev sahipliği yaptığı 16’ncı Uluslararası Kürt konferansı 5-6 Şubat tarihleri arasında Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak.

“Avrupa Birliği, Türkiye, Ortadoğu ve Kürtler” ana başlığı altında yapılacak konferansa AP'de grubu bulunan Sol ve Yeşiller Kuzey Solu (GUE-NGL), Yeşiller Avrupa Özgür İttifakı (Greens/Efa) ile en büyük ikinci grup olan Sosyalist ve Demokratlar (S&D) destek veriyor.

Konferansa katılacak arasında dünyaca ünlü isimler katılıyor: Nobel Barış Ödülü sahiplerinden Güney Afrikalı başpiskopos Desmond Tutu ile İranlı insan hakları savunucusu Şirin Ebadi, Avrupa Konseyi (AK) büyükelçisi ve Bianca İnsan Hakları Vakfı Bianca Jagger, dil bilimci ve filozof Noam Chomsky ve eski HDP milletvekili Leyla Zana.

İlk oturumları çarşamba günü saat 14.30 ila 18.30 arasında yapılacak konferansta “Türkiye’de baskı ve direniş” ve “Türkiye 2023: Diktatörlük ve demokrasi” konulu sunumlar yapılacak.

Davet edilenler arasında CHP, HDP ve Saadet Partililer'de var

İlk oturumlara davet edilen konuşmacılar arasında CHP, HDP ve Saadet Partisi’nden milletvekilleri de var.

Avrupa Parlamentosu’nda grubu bulunan ve konferansa destek veren oluşumların parlamenterlerinin de söz alacağı konferansta, Belçika’da Kürt siyasetçilerin avukatlığını yapan Jan Fermon da bir konuşma yapacak.

Konferansın ikinci gününde Kürtlerin durumu, katliam ve soykırımlar, IŞİD sonrası durum, Avrupa’nın Ortadoğu krizlerindeki rolü ve tutumu, krizden çıkış perspektifleri, Kürtlerin çözüm önerileri ve alternatif yöntemler üzerinde durulacak. Mısır, Ekvator ve Avrupa’nın birçok ülkesinden parlamenterler, araştırmacılar, gazeteciler ve akademisyenler ikinci gün sunumlar yapacak.