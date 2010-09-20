16 milyon öğrenci 133 bin öğretmen açığıyla ders başı yapıyor

T24 - İlk ve orta öğretimde okuyan 16 milyon öğrenci bugün ders başı yapacak. MEB’e göre öğretmen açığı 133 bin 317. KPSS’deki kopya yüzünden 30 bin öğretmen atanamayınca çözüm ücretli öğretmen oldu.



Bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde “anadilde eğitim” talepli eylemlerle yeni öğretim yılı karşılanmaya hazırlanılırken, bir yandan da onbinlerce öğretmen açığıyla öğretmensiz sınıflarda öğrenciler yeni öğretim yılına başlayacak. Habertürk'ün haberine gDoğu bölgelerinde anadilde eğitim talebi gerekçesiyle okula gönderilmeyecek öğrenciler için İçişleri Bakanlığı “güvenlik alarmı” verdi.





Bakandan gizli damgalı uyarı



Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun imzasını taşıyan “gizli” damgalı yazışma Diyarbakır başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illere gönderildi. “Anadilde” eğitim talepli eylem gerekçe gösterilerek, çocukların okula gönderilmesinin engellenmesine karşı tedbir alınması için uyarı yapıldı.



Müsteşar Osman Güneş, 81 il valisine okulların açılacağı ilk gün güvenlik tedbirlerinin artırılması ve ilköğretimden üniversiteye çocukların okullarına sorunsuz gitmelerinin sağlanması yönünde talimat verdi. Eğitim yılı başlamadan yaşanan gerginlik bununla sınırlı değil.



Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) “Eğitim Bilimleri Sınavı” iptal edilince 30 bin öğretmen ataması da ertelendi. 370 bin öğretmen atama beklemesine rağmen ilk etapta 30 bin öğretmenle yeni öğretim yılında açığı kısmen kapatmaya hazırlanan MEB, şimdi öğretmen atamalarının belirsiz bir tarihe ertelenmiş olmasının sıkıntısını yaşıyor. Bugün ciddi boyutlara ulaşan öğretmen açığını kapatabilmek için tüm iller seferber oldu.





Gece bile atama yapılıyor



Bazı bölgelerde gece bile atama yapılıyor. Bakanlığın, “ücretli öğretmen” alımına onay vermesiyle 81 il müdürlüğü ilanla öğretmen aramaya başladı.2010-2011 eğitim öğretim yılında, yaklaşık 16 milyon öğrenci ile 700 bin öğretmen ders başı yaptı. İlköğretimde bu yıl 1 milyon 226 bin öğrenci okulla tanışacak.





"30 bin değil, 70 bin öğretmen atansın"



Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazarak skandal aydınlandıktan sonra açığı kapatmak için 30 bin değil 70 bin öğretmen atanmasını istedi. MEB İç Denetim Raporu’na göre Türkiye’nin acilen 133 bin 317 öğretmene ihtiyacı olduğunu kaydeden Koncuk, “MEB’e 70 bin kadro tahsis edilmiştir. Bakanlığın 30 bin değil, 70 bin öğretmen ataması yapması talebimizdir” dedi.





Sözleşme için 24 saat süre tanındı



Mardin’de çoğu emekli veya yeni mezun 681 öğretmenle “ücretli öğretmenlik” için sözleşme imzalandı. Müdürlük, öğretmenlerin bir an önce göreve başlamasını sağlamak için, 24 saat içerisinde diploma, sabıka kaydı gibi evraklarını tamamlamayan öğretmenlerin başvurusunun iptal edileceğini ilan etti. Öğretim yılına öğretmensiz girmek istemeyen iller, bilgisayar, İngilizce gibi meslek derslerinde ise açığı formatör öğretmenlerle kapatmaya çalışıyor. Şırnak ve Bingöl’de emekli olan tüm branş ve sınıf öğretmenlerinin başvurularının 23 Eylül’e kadar kabul edileceği duyuruldu. İstanbul, Ankara ve İzmir’de de ücretli öğretmen alınıyor.





Cumhurbaşkanı'ndan boykot yorumu



New York'ta temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül düzenlediği basın toplantısında, Güneydoğu'daki "okul boykotu" çağrısıyla ilgili olarak, "Bütün vatandaşlarımıza, bölgedeki bütün vatandaşlarımıza buradan seslenmek isterim. Çocuklarının bu işlere alet olmasına fırsat vermesinler. Çocukların geleceğini parlak yapalım diye uğraşırken onları bu tip şeylere eğer alet ederlerse, en büyük kötülüğü yaparlar" dedi





