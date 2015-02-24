T24 LogoT24 Logo
Dünya

1.6 milyon Kenyalı açlıkla boğuşuyor

Kenya hükümeti, bu yıl yağışların geç başlayıp erken bitmesi nedeniyle meydana gelen kuraklığın 1,6 milyon Kenyalıyı açlık riskiyle karşı karşıya getirdiğini açıkladı

24 Şubat 2015 00:34

Kenya Planlama Bakanı Ann Waiguru, ülkenin kuzeyinde ve kuzeydoğusundaki kırsal kesimlerde yağış miktarının normalden çok az olması nedeniyle su ve otlakların tükendiğini, bir çok hayvanın öldüğünü belirtti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Waiguru, 26 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre en az 1,6 milyon Kenyalının açlık tehdidi altında olduğunu, önümüzdeki 6 ayda acil gıda yardımına ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

Bakan Waiguru, hükümetin ülkenin 16 bölgesinde acil eylem planı kapsamında yaklaşık 3 milyon dolarlık bir kuraklık fonunu harekete geçireceklerini ifade etti.

Kuraklıktan etkilenen diğer bölgelerden talep gelmesi durumunda yeni fonların da kullanıma alınacağını dile getiren Waiguru, Dünya Gıda Programı'yla kuraklıktan etkilenen 13 bölgedeki 691 bin 800 kişiye gıda ve fon sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

 

ETİKETLER

kenyaaçlıkhükümetacil eylem planıkuraklık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24