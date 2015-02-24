1.6 milyon Kenyalı açlıkla boğuşuyor

Kenya Planlama Bakanı Ann Waiguru, ülkenin kuzeyinde ve kuzeydoğusundaki kırsal kesimlerde yağış miktarının normalden çok az olması nedeniyle su ve otlakların tükendiğini, bir çok hayvanın öldüğünü belirtti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Waiguru, 26 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre en az 1,6 milyon Kenyalının açlık tehdidi altında olduğunu, önümüzdeki 6 ayda acil gıda yardımına ihtiyaç duyacaklarını söyledi.

Bakan Waiguru, hükümetin ülkenin 16 bölgesinde acil eylem planı kapsamında yaklaşık 3 milyon dolarlık bir kuraklık fonunu harekete geçireceklerini ifade etti.

Kuraklıktan etkilenen diğer bölgelerden talep gelmesi durumunda yeni fonların da kullanıma alınacağını dile getiren Waiguru, Dünya Gıda Programı'yla kuraklıktan etkilenen 13 bölgedeki 691 bin 800 kişiye gıda ve fon sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.