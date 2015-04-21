16 milyon Euro'luk 'plaka' vurgunu!

Bulgaristan, Türk sınırındaki 25 yıllık sigara kaçakçılığı ağını çökertti. Sınırdaki tampon bölgede plakaları değiştirilen TIR’lar sayesinde aylık 16 milyon Euro vurgun yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Bulgaristan’da geçen Kasım ayınca kurulan yeni hükümet, yolsuzluk ve Kaçakçılığa karşı aldığı önlemler kapsamında, tarihinin en büyük sigara kaçakçılığı şebekesini ortaya çıkardı. Ayda 80 TIR’ın kullanıldığı kaçakçılık şebekesinin liderinin ise Bulgar gizli servisi üyesi olduğu belirlendi. Bulgard 168 Chasa gazetesinin haberine göre şebekenin lideri Nikolay Dmitrov Nikolov, ya da bilinen adıyla sigara kaçakçılığının kralı ‘Pascal’. Pascal’ın Türkiye üzerinden yapılan sigara kaçakçılığını 25 yıldan beri sürdürdüğü ve bu yoldan milyar doların üzerinde kazanç sağladığına dikkat çekildi.

160 TIR sigara gitti

Haberde Türkiye üzerinden kaçakçılık detaylı bir şekilde anlatıldı. Buna göre, Ukrayna’daki fabrikalarda üretilen Çin menşeili sigaralar gemi yoluyla boğazları geçerek Mersin limanına getiriliyor. Milliyet'ten İsmail Şahin'in haberine göre, Buradan Bulgar ve Türk plakalı TIR’lara yüklenen sigaralar, resmi evraklarlaBulgaristan’a yola çıkıyor. Türk topraklarında tüm evraklar yasal olduğu için dokunulamayan sigara yüklü TIR’lar Edirne’ye kadar geldikten sonra Kapıkule Sınırı’ndan Bulgaristan’a giriş yapıyor. Sınırın Bulgar tarafına geçtiğinde ise TIR’ın plakaları Bulgar gümrük yetkilisi tarafından değiştiriliyor. Kameraların olmadığı bölümde yapılan bu plaka değişim operasyonundan sonra TIR, Bulgaristan’a ‘transit’ geçiş için giriyor. Hiç bir kontrolden geçmeyen sigara yüklü TIR’lar daha sonra bir otomobilin eskortluğunda Bulgaristan’a girerek ortadan kayboluyor. Türkiye’den son 1 yıl içinde 150 ila 160 sigara yüklü TIR’ın Bulgaristan’a giriş yaptığı belirlendi. Gazeteye göre, ortadan kaybolan tırlar Bulgaristan’ın Filibe kentine giderek burada yükünü indiriyor.

Memura 5 bin dolar rüşvet

Haberde ayrıca Türk hükümetinin defalarca kaçakçılık yapılan TIR’ların plakalarını Bulgar makamlarına ilettiği, ancak bu uyarı evraklarının, rüşvet alan görevliler tarafından imha edildiği belirtildi. Türk yetkililerin kaçakçılığa yardım eden Bulgar gümrük görevlilerinin fotoğraflarını gönderdikten sonra operasyon için düğmeye basıldığı belirtildi.

Soruşturmayı derinleştiren Bulgar yetkililer, eski istihbarat ajanı Pascal’ın Bulgar gizli servisi içinde ‘ekonomik polis’ olarak görev yaptığı ve kaçakçılıkla ilgili çalışan herkesi maaşla kendisine bağladığı tespit edildi. Pascal’ın ayrıca Bulgar gümrüğünde görevli tüm memurlardan kendisine bir ekip kurduğu ve kaçakçılık faaliyetlerini de bu ekip sayesinde sorunsuz yaptığı ortaya çıktı.

Kaçak sigara yüklü TIR’ların Bulgar sınırına ulaştığında görevlilere ‘Bu bizim TIR’ dediği ve daha sonra da işlem ve kontrol yapılmadan 15 dakika gibi çok kısa süre içinde ülkeye giriş yaptığı belirlenirken, bu işlemleri yapan gümrük görevlisinin de TIR başına 5 bin dolar aldığı ortaya çıkarıldı. Bulgar polisi operasyon kapsamında şebekenin sigara kaçakçılığı için kullandığı Filibe’deki iki depoyu da bastı. Depolarda on milyonlarca euro değerinde kaçak sigaraya el konuldu.