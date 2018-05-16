16 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi

BOLU\'DA MAÇ SONU OLAYLAR ÇIKTI: ÇOK SAYIDA TARAFTAR YARALANDI

Boluspor\'un Gazişehir\'e 3-1 yenildiği Süper Lig\'e çıkma yolundaki yarı final maçının ardından saha içinde ve dışında olaylar çıktı. Polisin biber gazı ve copla müdahale ettiği olaylarda 10\'dan fazla taraftar ve 2 özel güvenlik görevlisi yaralandı.

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11.00 Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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