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16 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi

BOLU'DA MAÇ SONU OLAYLAR ÇIKTI: ÇOK SAYIDA TARAFTAR YARALANDI Boluspor'un Gazişehir'e 3-1 yenildiği Süper Lig'e çıkma yolundaki yarı final maçının ardından saha içinde ve dışında olaylar çıktı

16 Mayıs 2018 11:56

BOLU\'DA MAÇ SONU OLAYLAR ÇIKTI: ÇOK SAYIDA TARAFTAR YARALANDI
Boluspor\'un Gazişehir\'e 3-1 yenildiği Süper Lig\'e çıkma yolundaki yarı final maçının ardından saha içinde ve dışında olaylar çıktı. Polisin biber gazı ve copla müdahale ettiği olaylarda 10\'dan fazla taraftar ve 2 özel güvenlik görevlisi yaralandı.

(ÖZEL) Nilay Özdemir: \"Voleyboldaki başarı gurur verici\"
\"Olympiakos\'a yenilmemiz bizi hayal kırıklığına uğrattı\"
\"Bursa\'nın tarihine geçecektik\"
\"10 tane maç yapsak 9\'unu biz kazanırız\"
\"Voleybolu seviyorum\"

GALATASARAY
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Başkan adayları çeşitli temaslarına devam edecek

FENERBAHÇE
- Atiker Konyaspor maçınının hazırlıkları başlayacak

BEŞİKTAŞ
18.00 Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıkları start alacak 

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ 
21.45 Marsilya - Atletico Madrid  

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ 
- Final    -
18.00 Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe
 

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