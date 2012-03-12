16 Mart'ta kredi kartı kullanmayın!

T24 - Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Turhan Çakar, ''Çok önemli bir boykot çağrımız var. 16 Mart Cuma günü bankalara gitmiyoruz, kredi kartımızı kullanmıyoruz'' dedi.

Çakar, Yüksel Caddesinde yaptığı basın açıklamasında, Tüketici Hakları Haftasında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, ''15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü nedeniyle 2012 yılında yapacağımız Tüketici Hakları Haftasının ana gündem konusunu bankaların haksız uygulamaları ve tüketicilerin bankalardan istekleri olarak belirledik'' diye konuştu.

Bankalarla ilgili hazırladıkları anketi hem web sayfalarına koyacaklarını hem de anketin yüzyüze görüşülerek yapılmasını sağlayacaklarını ifade eden Çakar, anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

''Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların yüzden fazla değişik adlar altında tüketicilerden milyarlarca lira haksız bedel aldığını'' ileri süren Çakar, ''bu haksız bedeller içerisinde en yaygın olanlarının yıllık kart aidatları ve konut kredisi kullananlardan dosya masrafı adıyla alınan ücretler ile yeniden yapılandırma ücreti, ipotek fek ücreti'' olduğunu savundu.

Çakar, Tüketici Hakları Derneği olarak her zaman tüketicinin yanında olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin kararı gereğince 10 yıl geriye dönük olarak yıllık kart aidatlarının ödenmesi için hazırladığımız dilekçeyi web sayfamızda yayınlamıştık. Benzer şekilde bankaların tüketicilerden aldıkları dosya masrafı, yeniden yapılandırma ücreti, ipotek fek ücretlerini de yargı kararları gereğince tüketiciler bankalardan isteyebilirler. Tüketicilerin bankalardan olumsuz cevap almaları durumunda ikamet ettikleri kaymakamlıklarda ve illerde bulunan tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuruda bulunabilirler.''

Tüketici Hakları Haftasında çok önemli bir boykot çağrıları olduğunu ifade eden Çakar, ''16 Mart Cuma günü bankalara gitmiyoruz, kredi kartımızı kullanmıyoruz'' dedi.

Tüketici olarak bundan sonra tüketicilerle yaptıkları hiçbir işlemden ücret almayan, yargı kararlarına ve tüketici haklarına saygılı olan bankaları seçeceklerini dile getiren Çakar, şunları kaydetti:

''Hükümetin Banka ve Kredi Kartları Kanununda bir değişiklik yaparak; bankalarla tüketiciler arasında gerçekleştirilen her türlü tüketici işleminden ücret alınmaması, alınan ücretlerin ise tüketicilerin başvurusuna gerek kalmaksızın tüketicilere ticari faiziyle birlikte iade edilmesine ilişkin bir yasal düzenleme yapması çağrısında bulunuyoruz.''