16. Louis'nin 200 yıllık vasiyeti bulundu

Fransa Kralı 16. Louis'nin 2 yüzyıldan fazla bir süredir kayıp olan "siyasi vasiyeti" ABD'de bir koleksiyoncuda bulundu.



Eski mektupların satın alınması konusunda uzman kuruluş Aristophil şirketinin müdürü Gerard Lheritier'nin uzun zamandır kayıp belgenin izini sürdüğü, tarih sevdalısı Lheritier'nin ABD'nin Boston kentindeki bir uzmandan 16. Louis'nin siyasi vasiyeti kabul edilen belgenin Amerikalı bir koleksiyoncuda bulunduğunu öğrendiği belirtildi.



Lheritier, AFP'ye açıklamasında, Amerikalı koleksiyoncunun 16. Louis'nin Fransız devriminin damgasını vurduğu bir dönemde, Haziran 1791'deki kaçışından kısa bir süre önce kendi eliyle kaleme aldığı 16 sayfalık belgeden "milyonlarca avro karşılığında" ayrılmayı kabul ettiğini söyledi.



"Daha fazlasını isteseydi, onu Fransa'ya geri getirmek için sağdan soldan para dilenmeye başlayacaktım" diyen Lheritier, "Bütün Fransızlara deklarasyon" başlığını taşıyan belgenin, Fransız Devrimi'nden beri kayıp olduğunu kaydetti.



Tarihçi Jean-Christian Petitfils de, kayıp olmasına rağmen belgenin içindekilerin bilindiğini belirterek, "Bu aslında bir vasiyetten ziyade bir manifesto, bu ne istediğini ve niye gittiğini söyleyen Kralın en son ve en önemli siyasi metnidir" dedi.



Nasıl olup da ABD'ye gittiği ise bir sır olarak kalacağı sanılan belge, Mayıs sonundan itibaren başkent Paris'teki el yazmaları ve mektuplar müzesinde sergilenecek.





