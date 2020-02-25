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Ekonomi

16 kuruş zam yapılan benzine 10 kuruş indirim!

İndirim gece yarısından itibaren geçerli olacak

25 Şubat 2020 17:02

Benzine dün yapılan 16 kuruşluk zammın ardından 10 kuruş indirim yapıldı.
 
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 10 kuruş indirim yapıldığını açıkladı. 
 
Benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,83 liradan 6,73 liraya, Ankara’da 6,98 liradan 6,88 liraya, İzmir’de ise 6,98 liradan 6,88 liraya gerileyecek.

Dün yapılan 16 kuruşluk zamın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,73 liradan 6,89 liraya, Ankara'da ortalama 6,82 liradan 6,98 liraya, İzmir'de ise 6,83 liradan 6,99 liraya yükselmişti.
 
(İHA)

 

 

 

 

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