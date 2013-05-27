16 kişilik altıncı PKK'lı grup da geri çekildi

Türkiye’deki PKK’lıların geri çekilme süreci devam ediyor. 16 kişiden oluşan ve Şırnak bölgesinde faaliyette olan bir PKK’lı grup daha bu sabah Kuzey Irak’a geçiş yaptı.

ANF'nin haberine göre Siirt-Şırnak bölgesinden çekilen grubu, kamptaki PKK yöneticileri karşıladı. Geri çekilmeyi tamamlayan grubun yetkilisi Agit Ziryan kod adlı PKK’lı, örgüt mensuplarının kontrollü bir şekilde çekilmeye devam ettiğini ancak yolda zorluklarla karşılaştıkları için ilerlemenin yavaşladığını açıkladı.

Kendilerinden önceki gruplar gibi, geri çekilirken engellerle karşılaştıklarını ifade eden PKK’lı, bu engelleri “Suların yükselmesi gibi doğa koşulları, askeri hareketlilik, gözetleme, keşif uçuşları” olarak sıraladı. PKK'lılar, küçük bir askeri birliğin de çekilen gruplara karşı faaliyet içinde olduğunu iddia ederek, bu durumun da çekilmeyi yavaşlattığını söyledi.