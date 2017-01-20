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16 kaymakam hakkında 'FETÖ'den gözaltı kararı

Hakkında gözaltı kararı çıkartılan kaymakamlardan 4'ünün tutuklandığı belirtildi

20 Ocak 2017 15:46

Tokat'taki 'FETÖ' soruşturması kapsamında 16 kaymakam hakkında daha gözaltı kararı verildiği, zanlılardan 3'ünün tutuklu bulunduğu bildirildi.

DHA'nın haberine göre, 100, 101 ve 102. dönem kaymakamlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 84 kaymakamdan 44'ünün tutuklandığı, 40'ının ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu belirtildi.

"99. dönem kaymakamlar imamı" olduğu iddia edilen ve ByLock'u kullandığı ileri sürülen 'Faruk' kod adlı M.G. ile "bayan kaymakamlar ve kaymakamların eşlerinin imamı" olduğu öne sürülen karısı N.G. de gözaltına alınarak Tokat'a getirildi.

Soruşturmada M.G. ile İçişleri ve diğer bakanlıklardan üst düzey 17 yöneticinin irtibatlı olduğu iddia edildi. 

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