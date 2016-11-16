16 Kasım 2016 İngiltere basın özeti

The Daily Telegraph gazetesinde haftanın en çok tartışılan konularından Brexit var. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Brexit'le İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması sonrasında İngiliz vatandaşlarının AB'de 'serbest dolaşım' hakkına sahip olmaya devam edebileceği yönündeki sözleri Telegraph'a "Merkel'den Brexit'le ilgili çok önemli taviz" başlığıyla manşet oldu.

Haberde Merkel'in Berlin'de yaptığı şu sözlere yer verildi:

"Britanya halkına serbest dolaşum için bir ayrıcalık tanırsak, bu AB'nin iç piyasa ilkelerini tehlikeye atabilir. Çünkü ardından herkes bir ayrıcalık talep etmeye başlar. Ama kişisel kanaatim serbest dolaşımın ne zamandan itibaren başalayabileceğini Avrupa Komisyonu'nda daha ayrıntılı olarak ele almalıyız"

Gazete, Merkel'in bu açıklamasını "İngiltere'nin AB ortak pazarına erişim hakkını elinde tutmaya devam edebilir" şeklinde yorumlarken Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'in buna karşı çıktığını anımsatıyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB'den ayrılık sürecinde serbest dolaşımın 'kırmızı çizgileri' olduğu yönündeki sözlerine dikkat çekilen haberde "Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın 'serbest dolaşım' AB'nin temel değerlerinden biri olduğu yönündeki ifadeler safsatadan ibaret olduğunu söylemesinin hemen ardından Merkel'den bu açıklamalar geldi" deniliyor.

Brexit etrafından dönen tartışmalar The Times gazetesinin de manşetinde. "Brexit planında kaos ve kafa karışıklığı" manşetiyle çıkan gazete AB'den ayrılığın İngiltere'ye maaliyetinin 60 milyar sterlin olabileceğine dikkat çekiliyor. Gazetenini konuştuğu AB ve İngiltere'den müzakereciler "Başbakan Theresa May, AB'nin masaya koyacağı imkansıza yakın şartlar nedeniyle Brexit sürecini başlatamayabilir. Bunlar arasında Brüksel'in İnilgere'den talep edeceği 60 milyar sterlin de var" dedi. Brexit'in hayata geçirilmesi için ön koşullar listesinin giderek kabardığını aktaran diplomatlar, "Avrupa Komisyonu 20202ye kadar ve sonrası için İngiltere'nin yerine getirmesi gereken mali sorumlulukların bir takvimini hazırlıyor" bilgisini verdi.

Gazetenin haberinde Brüksel'in mali taleplerin yanısıra "çileden çıkarıcı" siyasi taleplerinin de bulunduğu belirtilirken, "Geçiş sürecinde yasal olarak bağlayıcı anlaşmalarda AB mahkemelerinin vereceği kararların bağlayıcı olması söz konusu" denildi.

The Guardian gazetesi, mültecilerin dil sorunu nedeniyle İngiltere'de yeni bir hayat kurmakta zorlandıklarını belirten bir raporu haberleştirdi. Gazetenin İngiltere'de yaşayan mültecilerle de konuşarak hazırladığı tam sayfalık haberde, uygun dil kursları ve iş imkanlarının bulunmayışı nedeniyle mültecilerin topluma uyum sağlamakta güçlük çektiği vurgulandı.

Habere göre Optimizing Refugee Resettlement in the UK (Mültecilerin Birleşik Krallığa Yerleşimini İyileştirmek) başlıklı çalışma Sussex Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından hazırlandı. 2010'dan önce Britanya'ya gelen 280 mültecinin adadaki hayatlarını inceleyen akademisyenler, 'sistemsel eksikliklerin toplumun en savunmasız grubu olan mültecilerin uyum sürecini zorlaştırdığı sonucuna vardı.

Bu sorunlar arasında öne önemlisi dil öğrenimi. Mülteciler İngilizce öğrenecek uygun kurslar olmadığı için iş bulmakta zorlanıyor. Araştırma ekibindeki akademisyenlerden Lina Morrice, dilin 'refah ve başarı için kilit önemde' olduğuna vurgu yaparken, "İnsanların büyük bir çoğunluğunu dil öğrenmek istediğini fark ettik. Bu onların uyum, iş ve kişisel özgürlükleri için hayati önemde" diye konuştu.

Guardian'ın haberine göre 2004'te başlatılan yeniden yerleştirme programı kapsamında her yıl 750 mülteci İngiltere'ye geliyor. Mültecilere haftada 8 saat İngilizce eğitimi veriliyor. Ancak hükümet geçen yıl dil programının bütçesinden 45 milyon sterlinlik bir kesinti yaptı. Bu kesintinin 16 bin kişiyi etkilemesi bekleniyor.

ABD'Deki Başkanlık Seçimi'nin kazanan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kabinesi merak edilirken, Financial Times ilginç bir liste yapmış. Muhtemel adayları 1'den 5'e kadar puanlamış. Puan sisteminde "Kurulu düzenin adamı" 1, "Trump gibi kışkırtıcı ise 5 puan. Dışişleri Bakanlığı içi adı geçen Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Newt Gingrich'e 4 verilmiş. Gazete Gingrich için "İçerden biri gibi görünse de aslında aykırı biri" yorumunu yapıyor. Dışişleri için Trump'a en yakın aday olarak ise Tennessee Senatörü Bob Corker öneriliyor. Corker'ın puanı 2. Financial Times Corker için "Kıdemli ama bağımsız bir çizgisi olan senatör" diyor.

Savunma Bakanlığı için Trump'a en uzak, 'kurulu düzene en yakın' isim 2 puan alan New Hampshire Senatörü Kelly Ayotte. Yakında senatörlükten ayrılacak olan Ayotte için de "Cumhuriyetçi Parti'nin girişken ismi 2012'de partini adayı olan Mitt Romney'in de bu mevkiye düşündüğü bir isimdi" yorumu uygun görülmüş.

Pentagon için aday listesindeki Jeff Sessions, Stephen Hadley ve Michael Flyinn gibi isimlere ise 5 puan verilmiş, yani Trump'ın karakterine en yakın isimler olarak sıralanmışlar.