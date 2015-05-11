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16 ilde yasa dışı dinleme operasyonu; 34 kişi hakkında gözaltı kararı

Hakkında gözaltı kararı bulunan 34 kişiden 25'inin gözaltına alındığı bildirildi

11 Mayıs 2015 12:44

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın usulsüz dinlemelerle ilgili 16 ilde başlattığı operasyon kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 2'sinin cezaevinde bulunduğu, 25'inin gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Alparslan Karabay'ın talimatıyla, emniyette 2007-2011 yıllarına ait usulsüz dinlemelerle ilgili Ankara, Şanlıurfa, Van, Kars, Iğdır, Bayburt, Erzurum, Tokat, Eskişehir ve Tekirdağ'ın arasında bulunduğu 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 2'sinin cezaevinde bulunduğu, 25'inin gözaltına alındığı bildirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunanların 17'sinin emniyet müdürü, 3'ünün ise polis memuru olduğu belirtildi.

Operasyonun, HSYK Başmüfettişleri Ali Rıza Karakan ile şu an HSYK 2. Daire Başkanı olan Mehmet Yılmaz'ın, Ankara 11. ve 12. ağır ceza mahkemelerinde geçen yıl yaptıkları araştırma sonucu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunmasıyla başlatıldığı öğrenildi.

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