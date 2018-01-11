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16 ilde FETÖ/PDY'nin "Abla" yapılanmasına operasyon;16 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ'nün üst düzey 'abla' yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi

11 Ocak 2018 16:49

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla FETÖ\'nün üst düzey \'abla\' yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Erzurum, Sinop, Düzce ve Kocaeli\'nin de arasında bulunduğu 16 ilde 40 adreste haklarında gözaltı kararı bulunan 26 kişiyi yakalamaya yönelik yapılan baskında 4\'ü üst düzey \'abla\', diğerleri hakim adayı ve avukat toplam 16 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin 10 şüpheliyi yakalamasına yönelik çalışmaları devam ediyor.


 

FETÖ\'NÜN GİZLİ EVLERİNDEN HAKEM VE SAVCI OLANLAR ARANIYOR 

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ\'nün gizli evlerinde hakim adayı ve avukatlardan sınavlara hazırlananak yargı teşkilatına giren kişileri belirlemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

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