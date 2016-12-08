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16 ilde 'FETÖ' operasyonu; 58 kişi hakkında gözaltı kararı

Gözaltına alınanlar arasında doktor, subay, polis ve öğretmen de var...

08 Aralık 2016 11:08

İstanbul merkezli 16 ilde 'FETÖ’nün Türkiye ve İstanbul imamları olduğu iddia edilen 58 kişinin yakalanması için 66 ayrı adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı. Milliyet'te yer alan habere göre, 100 ekibin görev aldığı operasyonda 'FETÖ’nün emniyet imamı olduğu ileri sürülen 'Kozanlı Ömer' kod isimli Osman Hilmi Özdil de gözaltı listesinde bulunuyor.

 

Doktor, subay, polis, öğretmen...

 

Gözaltı listesinde bulunanların, doktor, öğretmen, subay, mühendis, muhasebeci, esnaf, araştırma görevlisi ve emniyet personeli gibi meslek guruplarından oldukları belirtildi.

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