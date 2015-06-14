16 Haziran öncesi 'Mursi'ye özgürlük' kampanyası

Bazı gazeteci, yazar ve akademisyenler, haklarındaki idam kararının açıklanması 16 Haziran'a ertelenen Mısır'ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve 121 arkadaşına destek olmak amacıyla "Freemorsi.org" isimli bir site kurdu.

Mursi'nin bir fotoğrafının siyah zemin üzerinde yer aldığı sitede, Mursi ve arkadaşlarının idamını engellemek için destek çağrısı yapan Türkçe, Arapça ve İngilizce hazırlanmış metne yer verildi.

Metinde şu ifadeler yer aldı: "Gandi, Martin Luther King ya da Mandela; özgürlük, adalet ve insanlık için mücadele verdiler. Mursi de öyle. Şiddete ve silaha karşıydı. Özgürlük isteyen Mısır halkının seçtiği ilk Cumhurbaşkanıydı. Diktatör bir general, Mursi ve arkadaşlarını tutuklattı, hapse attı. İdam kararları verildi. Demokrasiye inanan herkes için utanç verici bir durum. Özgürlük ve adalet isteyen halkların umudu kırıldı. Mısır zindanları, Apartheid zindanlarından farksızdır. Bir halkın iradesini, bir diktatörün ihtirasına ve karanlık zindanlara terk edemeyiz. Mursi ve arkadaşları insanlığın, hepimizin onuru için direniyor. Herkes için özgürlük, adalet ve demokrasi isteyenlerin sesi duyulsun. Mısır halkının seçtiği Mursi ve arkadaşları serbest bırakılsın."

AA'nın haberine göre, siteye girenler de 3 dilde hazırlanan metne imza atarak, idama karşı tepkilerini dile getirebiliyor.

Dava hakkında

Mısır'da Kahire Ceza Mahkemesi, toplam 166 sanıklı "casusluk" ve "hapishaneler baskını" davalarının 16 Mayıs'taki duruşmasında, Mursi'nin de aralarında bulunduğu 122 kişinin dosyasını, "idam kararıyla ilgili görüş için" müftülüğe göndermişti.

Heyet, Mursi ile 121 kişi hakkındaki kararın açıklanmasının beklendiği 2 Haziran'daki duruşmada ise "kendilerine yeni ulaşan müftünün görüşünü değerlendirmek için" nihai kararın açıklanmasının 16 Haziran'a ertelendiğini duyurmuştu.

Mısır yasalarına göre, dosyaların müftülüğe gönderilmesi istişare anlamı taşıyor ve mahkemenin alacağı karar üzerinde bağlayıcılığı bulunmuyor. Mahkeme, müftünün onaylamaması durumunda dahi idama hükmedebiliyor.