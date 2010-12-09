-16. HAFTA ESKİŞEHİRSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇIYLA AÇILIYOR İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın perdesi yarın Eskişehirspor-Beşiktaş maçıyla açılıyor. Eskişehir Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle: Yarın: 20.00 Eskişehirspor-Beşiktaş (Eskişehir Atatürk) 11 Aralık Cumartesi: 13.30 Kardemir Karabükspor-Medical Park Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 17.00 Bucaspor-Manisaspor (İzmir Alsancak) 19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği (Ali Sami Yen) 12 Aralık Pazar: 14.00 Sivasspor-Konyaspor (Sivas 4 Eylül) 16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) 17.00 Gaziantepspor-Kayserispor (Kamil Ocak) 19.00 Ankaragücü-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs) 13 Aralık Pazartesi: 20.00 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Atatürk) -48 MAÇTAN 23'ÜNÜ BEŞİKTAŞ, 12'SİNİ ESKİŞEHİRSPOR KAZANDI Beşiktaş ile Eskişehirspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları maçta, lig tarihinde 49. kez karşılaşacak. İki takım ligde daha önce 48 maç yaptı. Beşiktaş, Eskişehirspor'a galibiyet sayısında 23-12, gol sayısında da 60-38 üstünlük kurarken, iki ekip arasındaki 13 maç da berabere sonuçlandı. Geçen sezon yapılan maçları Beşiktaş, Eskişehir'de 1-0, İstanbul'da ise 3-2'lik skorlarla kazandı. -ESKİŞEHİR'DEKİ MAÇLAR- Beşiktaş ile Eskişehirspor takımları lig tarihinde daha önce Eskişehir'de 24 kez karşılaştı. Eskişehir Atatürk Stadı'ndaki maçlarda konuk Beşiktaş 10, ev sahibi Eskişehirspor 8 galibiyet alırken, 6 maçta da taraflar eşitliği bozamadı. Eskişehir'deki maçlarda gol sayısında ise Beşiktaş'ın 28-20 üstünlüğü bulunuyor. Bu arada, iki takım arasında 1981-82 sezonunun son haftasında Eskişehir'de yapılan maç, Beşiktaş'ın oyunda 2-1 öne geçmesinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilirken, Futbol Federasyonu daha sonra maçın sonucunu hükmen 3-0 olarak Beşiktaş lehine tescil etti. Eskişehirspor, kendi sahasında Beşiktaş karşısında son galibiyetini 1978-79 sezonunda 2-0'lık skorla aldı. -ESKİŞEHİRSPOR 19 MAÇTIR KAZANAMIYOR- Beşiktaş, Eskişehirspor karşısında son 19 lig maçını da yitirmedi. İki takım arasında 3 Ocak 1981 tarihinde, İnönü Stadı'nda yapılan maçı 1-0 kazanan Eskişehirspor, rakibiyle daha sonra oynadığı 19 müsabakadan da galibiyet alamadı. İki takım arasındaki son 19 lig maçından 16'sını Beşiktaş kazanırken, 3'ü berabere bitti. Bu arada Beşiktaş, rekabetteki son 11 lig maçını da kazanmayı bildi. -SON 10 MAÇ- İki takım arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle: Sezon Maç Sonuç ------- ---------------------- ----- 1987-88 Eskişehirspor-Beşiktaş 0 - 1 Beşiktaş-Eskişehirspor 2 - 1 1988-89 Beşiktaş-Eskişehirspor 3 - 0 Eskişehirspor-Beşiktaş 0 - 1 1995-96 Eskişehirspor-Beşiktaş 2 - 3 Beşiktaş-Eskişehirspor 2 - 0 2008-09 Beşiktaş-Eskişehirspor 2 - 0 Eskişehirspor-Beşiktaş 0 - 2 2009-10 Eskişehirspor-Beşiktaş 0 - 1 Beşiktaş-Eskişehirspor 3 - 2