16 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

17.00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor

17.00 Demir Grup Sivasspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20.00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe

20.00 Çaykur Rizespor - Bursaspor

BEŞİKTAŞ\'TA BAŞKANLIK SEÇİMİ

10.30 Siyah beyazlılarda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılacak.

Mevcut başkan Fikret Orman\'ın yeni yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şöyle; Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Hüseyin Yücel, Ahmet Kavalcı, Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Gökçe Meriçten, Candaş Tolga Işık, Melih Aydoğdu.

- Takım izinli

GALATASARAY

11.00 Sarı kırmızılılar, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarına devam edecek.

20.30 Rusya temsilcisi, İstanbul Atatürk Havalimanı\'na gelecek.

BASKETBOL

19.00 A Milli Kadın Basketbol Takımı, Nijerya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

RALLİ

- Dünya Ralli Şampiyonası\'nın (WRC) 10\'uncu ayağının son gününde Marmaris, Ovacık ve Gökçe etaplarında mücadele edecek olan ekipler, İçmeler Pazar yerinden başlayarak Asparan\'da sona erecek avantaj etabıyla yarışı tamamlayacaklar.

- Şampiyonanın bitiş ve ödül töreni de Asparan Servis Park\'taki podyumda gerçekleştirilecek.

SPOR TOTO 1. LİG

17.00 Boluspor - Altay

17.00 Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor

20.00 Denizlispor - Eskişehirspor

20.00 Gazişehir Gaziantep - Altınordu

AVRUPA\'DAN FUTBOL

13.30 Roma - Chievo (Cengiz Ünder)

16.30 Werder Bremen - Nürnberg (Nuri Şahin)

18.00 Everton - West Ham United (Cenk Tosun)

21.30 Cagliari - Milan (Hakan Çalhanoğlu)

- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig\'de 3\'üncü haftanın maçları oynanacak.