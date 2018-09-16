16 Eylül Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
17.00 Medipol Başakşehir - Antalyaspor
17.00 Demir Grup Sivasspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20.00 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe
20.00 Çaykur Rizespor - Bursaspor
BEŞİKTAŞ\'TA BAŞKANLIK SEÇİMİ
10.30 Siyah beyazlılarda Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılacak.
Mevcut başkan Fikret Orman\'ın yeni yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şöyle; Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Hüseyin Yücel, Ahmet Kavalcı, Metin Albayrak, Cihat Kumuşoğlu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Hüseyin Mican, Hakan Özköse, Erdal Karacan, Gökçe Meriçten, Candaş Tolga Işık, Melih Aydoğdu.
- Takım izinli
GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılılar, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarına devam edecek.
20.30 Rusya temsilcisi, İstanbul Atatürk Havalimanı\'na gelecek.
BASKETBOL
19.00 A Milli Kadın Basketbol Takımı, Nijerya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
RALLİ
- Dünya Ralli Şampiyonası\'nın (WRC) 10\'uncu ayağının son gününde Marmaris, Ovacık ve Gökçe etaplarında mücadele edecek olan ekipler, İçmeler Pazar yerinden başlayarak Asparan\'da sona erecek avantaj etabıyla yarışı tamamlayacaklar.
- Şampiyonanın bitiş ve ödül töreni de Asparan Servis Park\'taki podyumda gerçekleştirilecek.
SPOR TOTO 1. LİG
17.00 Boluspor - Altay
17.00 Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor
20.00 Denizlispor - Eskişehirspor
20.00 Gazişehir Gaziantep - Altınordu
AVRUPA\'DAN FUTBOL
13.30 Roma - Chievo (Cengiz Ünder)
16.30 Werder Bremen - Nürnberg (Nuri Şahin)
18.00 Everton - West Ham United (Cenk Tosun)
21.30 Cagliari - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig\'de 3\'üncü haftanın maçları oynanacak.