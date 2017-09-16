16 Eylül Cumartesi Spor Gündemi

SÜPER LİG

17.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Bursaspor

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Kardemir Karabükspor

20.00 Galatasaray - Kasımpaşa



BEŞİKTAŞ

Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

13.00 Beşiktaşlı futbolcular Spor ve Aktif yaşam fuarını ziyaret edecek

FENERBAHÇE

16.30 Sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

20.00 Takım Alanya\'ya gidecek

21.00 Takımın Alanya\'da karşılanışı

TFF 1. LİG

17.00 Boluspor - Adana Demirspor

20.00 Samsunspor - Altınordu

20.00 Adanaspor - Manisaspor

AVRUPA LİGLERİ

16.30 Stuttgart - Wolfsburg (Yunus Mallı)

18.00 Monaco - RC Strasbourg (Beşiktaş\'ın rakibi)

19.30 RB Leipzig - Mönchengladbach (Beşiktaş\'ın rakibi)

21.45 Atletico Madrid - Malaga (Cenk Gönen)

21.45 Roma - Hellas Verona (Cengiz Ünder)