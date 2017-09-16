16 Eylül Cumartesi Spor Gündemi

SÜPER LİG
17.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Bursaspor
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Kardemir Karabükspor
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa
BEŞİKTAŞ
Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.
13.00 Beşiktaşlı futbolcular Spor ve Aktif yaşam fuarını ziyaret edecek
FENERBAHÇE
16.30 Sarı-lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
20.00 Takım Alanya\'ya gidecek
21.00 Takımın Alanya\'da karşılanışı
TFF 1. LİG
17.00 Boluspor - Adana Demirspor
20.00 Samsunspor - Altınordu
20.00 Adanaspor - Manisaspor
AVRUPA LİGLERİ
16.30 Stuttgart - Wolfsburg (Yunus Mallı)
18.00 Monaco - RC Strasbourg (Beşiktaş\'ın rakibi)
19.30 RB Leipzig - Mönchengladbach (Beşiktaş\'ın rakibi)
21.45 Atletico Madrid - Malaga (Cenk Gönen)
21.45 Roma - Hellas Verona (Cengiz Ünder)