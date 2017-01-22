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16 eski askere 'FETÖ' gözaltısı

‘FETÖ’ ile bağlantılı oldukları ve Bylock kullandıkları öne sürülen eski askerler gözaltına alındı

22 Ocak 2017 00:31

Nevşehir merkezli 10 ilde ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, ByLock kullandıkları iddiasıyla 16 eski Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu gözaltına alındı..

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Nevşehir, İstanbul, Ankara, Bursa, Şanlıurfa, Kilis, Antalya, Samsun, Şırnak ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

 

Gözaltına alındılar

 

Operasyonda, ‘FETÖ’ ile bağlantılı oldukları ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları öne sürülen, KHK ile meslekten ihraç edilmiş Yarbay Z.E, teğmenler M.D. ve İ.E.Ö, astsubaylar A.O, S.A, E.Ş, B.B, S.D, Y.I, M.Ç, D.T, F.B, uzman jandarmalar E.T. ve N.Y, Uzman Jandarma Çavuş N.A. ile Uzman Çavuş M.İ. gözaltına alındı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 3 eski asker de aranıyor.

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