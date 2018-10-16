16 Ekim Salı DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ergin Ataman: \"Hedeflerimden biri de NBA\'de takım çalıştırmak\"

\"(Euroleague şampiyonluğu) Hiçbir şey imkansız değildir\"

\"Şu anki yabancı modelinin yanlış olduğunu düşünüyorum\"

\"Türk oyuncular kesinlikle devşirme olmamalıdır\"

\"Kulüpler iç çekişmeler yüzünden yatırımlarını azalttı\"

ZTK 4\'ÜNCÜ TUR KURA ÇEKİMİ

14.30 Ziraat Türkiye Kupası\'nda (ZTK) 4\'üncü eleme turunun kura çekimi yapılacak. (RİVA)

BEŞİKTAŞ

11.00 - 17.00 Siyah beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY

11.00 Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edilecek.

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertlilerde Demir Grup Sivasspor maçının çalışmaları sürecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

- Yönetim Kurulu, Arda Turan ile ilgili kararlarını yazılı açıklama ile duyuracak.

UEFA ULUSLAR LİGİ

A Ligi 1. Grup

21.45 Fransa - Almanya

B Ligi 1. Grup

21.45 Ukrayna - Çek Cumhuriyeti

B Ligi 4. Grup

21.45 İrlanda Cumhuriyeti - Galler

C Ligi 3. Grup

21.45 Norveç - Bulgaristan

21.45 Slovenya - Güney Kıbrıs

D Ligi 1. Grup

17.00 Kazakistan - Andorra

21.45 Letonya - Gürcistan

D Ligi 4. Grup

19.00 Ermenistan - Makedonya

21.45 Cebelitarık - Liechtenstein

BASKETBOL

- EuroLeague-

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Buducnost Podgorica

- EuroCup-

20.00 Galatasaray - Germani Basket Brescia

21.30 Asvel Lyon-Villeurbanne - Türk Telekom

- FIBA Şampiyonlar Ligi-

19.00 Banvit - Le Mans