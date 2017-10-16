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Spor

16 Ekim Pazartesi Spor Gündemi

SÜPER LİG  20

16 Ekim 2017 12:45

SÜPER LİG 
20.00 Bursaspor - Osmanlıspor

TFF 1.LİG
18.00 Manisaspor - Denizlispor

MONACO-BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU 
12.00 Siyah beyazlılar Sabiha Gökçen Havalimanın\'dan Nice şehrine uçacak 
19.30 Teknik Direktör Şenol Güneş ve 1 futbolcu basın toplanıtısı düzenleyecek 
20.00 Siyah beyazlılar son antrenmanı gerçekleştirecek 
17.00 Monaco Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak 
20.00 Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ve 1 futbolcu basın toplanıtısı düzenleyecek

TRABZONSPOR
-Teleset Mobilya Akhisarspor\'a taraftarı önünde farklı mağlup olan Trabzonspor\'da, hezimetin faturası Ersun Yanal\'a çıktı. Tecrübeli teknik adam ve Trabzonspor Yönetimi\'nin bugün bir toplantı yapıp, yolları ayrıması bekleniyor.
-Trabzon yerel basınından Ersun Yanal\'a büyük tepki 

BEŞİKTAŞ
-Beşiktaş\'ın Şampiyonlar Ligi hesapları
-Ligte farklı Avrupada farklı Beşiktaş
-Şenol Güneş as kadroya dönecek

FENERBAHÇE 
-Galatasaray derbisi hazırlıkları başlayacak 

GALATASARAY 
-Takım izinli
-Konya\'da oynanan maç sonrasında darp edilen Hakan Karaoğlu\'na Galatasaray Kulübü sahip çıktı. Sarı-Kırmızılı yönetim darp edilen taraftarı Fenerbahçe ile oynanacak derbi karşılaşmasına davet etti.

AVRUPA\'DAN FUTBOL
22.00 Las Palmas - Celta Vigo (Emre Mor)

DÜNYA FUTBOLUNDAN GELİŞMELER...
MANU, MESUT İÇİN BEKLEYİŞE GEÇTİ
Manchester United, Arsenal ile henüz sözleşme yenilemeyen Mesut Özil\'i kadrosuna katmak istiyor
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, \'İleride bir gün, kariyerimde neden hiç Barcelona\'yı çalıştırmadığımı açıklayacağım\' dedi.

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