16 Ekim Pazartesi Spor Gündemi

SÜPER LİG
20.00 Bursaspor - Osmanlıspor
TFF 1.LİG
18.00 Manisaspor - Denizlispor
MONACO-BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU
12.00 Siyah beyazlılar Sabiha Gökçen Havalimanın\'dan Nice şehrine uçacak
19.30 Teknik Direktör Şenol Güneş ve 1 futbolcu basın toplanıtısı düzenleyecek
20.00 Siyah beyazlılar son antrenmanı gerçekleştirecek
17.00 Monaco Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak
20.00 Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ve 1 futbolcu basın toplanıtısı düzenleyecek
TRABZONSPOR
-Teleset Mobilya Akhisarspor\'a taraftarı önünde farklı mağlup olan Trabzonspor\'da, hezimetin faturası Ersun Yanal\'a çıktı. Tecrübeli teknik adam ve Trabzonspor Yönetimi\'nin bugün bir toplantı yapıp, yolları ayrıması bekleniyor.
-Trabzon yerel basınından Ersun Yanal\'a büyük tepki
BEŞİKTAŞ
-Beşiktaş\'ın Şampiyonlar Ligi hesapları
-Ligte farklı Avrupada farklı Beşiktaş
-Şenol Güneş as kadroya dönecek
FENERBAHÇE
-Galatasaray derbisi hazırlıkları başlayacak
GALATASARAY
-Takım izinli
-Konya\'da oynanan maç sonrasında darp edilen Hakan Karaoğlu\'na Galatasaray Kulübü sahip çıktı. Sarı-Kırmızılı yönetim darp edilen taraftarı Fenerbahçe ile oynanacak derbi karşılaşmasına davet etti.
AVRUPA\'DAN FUTBOL
22.00 Las Palmas - Celta Vigo (Emre Mor)
DÜNYA FUTBOLUNDAN GELİŞMELER...
MANU, MESUT İÇİN BEKLEYİŞE GEÇTİ
Manchester United, Arsenal ile henüz sözleşme yenilemeyen Mesut Özil\'i kadrosuna katmak istiyor
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, \'İleride bir gün, kariyerimde neden hiç Barcelona\'yı çalıştırmadığımı açıklayacağım\' dedi.