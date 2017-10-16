16 Ekim Pazartesi Spor Gündemi

SÜPER LİG

20.00 Bursaspor - Osmanlıspor

TFF 1.LİG

18.00 Manisaspor - Denizlispor

MONACO-BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU

12.00 Siyah beyazlılar Sabiha Gökçen Havalimanın\'dan Nice şehrine uçacak

19.30 Teknik Direktör Şenol Güneş ve 1 futbolcu basın toplanıtısı düzenleyecek

20.00 Siyah beyazlılar son antrenmanı gerçekleştirecek

17.00 Monaco Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak

20.00 Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim ve 1 futbolcu basın toplanıtısı düzenleyecek

TRABZONSPOR

-Teleset Mobilya Akhisarspor\'a taraftarı önünde farklı mağlup olan Trabzonspor\'da, hezimetin faturası Ersun Yanal\'a çıktı. Tecrübeli teknik adam ve Trabzonspor Yönetimi\'nin bugün bir toplantı yapıp, yolları ayrıması bekleniyor.

-Trabzon yerel basınından Ersun Yanal\'a büyük tepki

BEŞİKTAŞ

-Beşiktaş\'ın Şampiyonlar Ligi hesapları

-Ligte farklı Avrupada farklı Beşiktaş

-Şenol Güneş as kadroya dönecek

FENERBAHÇE

-Galatasaray derbisi hazırlıkları başlayacak

GALATASARAY

-Takım izinli

-Konya\'da oynanan maç sonrasında darp edilen Hakan Karaoğlu\'na Galatasaray Kulübü sahip çıktı. Sarı-Kırmızılı yönetim darp edilen taraftarı Fenerbahçe ile oynanacak derbi karşılaşmasına davet etti.

AVRUPA\'DAN FUTBOL

22.00 Las Palmas - Celta Vigo (Emre Mor)

DÜNYA FUTBOLUNDAN GELİŞMELER...

MANU, MESUT İÇİN BEKLEYİŞE GEÇTİ

Manchester United, Arsenal ile henüz sözleşme yenilemeyen Mesut Özil\'i kadrosuna katmak istiyor

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, \'İleride bir gün, kariyerimde neden hiç Barcelona\'yı çalıştırmadığımı açıklayacağım\' dedi.