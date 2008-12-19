16 'dev' eşleşti

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur kuraları çekildi. Chelsea - Juventus, Real Madrid - Liverpool ve Inter - Manchester United eşleşmeleri dikkat çekiyor.
Avrupa futbolunun kulüpler bazında en büyük organizasyonu olarak kabul edilen Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur eşleşmeleri belli oldu.
Grup maçlarının tamamlanmasının ardından ilk 2 sırayı alan 16 takımın katıldığı kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Gruplarda ilk sırayı alan takımların ikinci sıradaki ekiplerle eşleşmesi şu şekilde gerçekleşti;
Chelsea - Juventus
Villarreal - Panathinaikos
Sporting Lizbon - Bayern Münih
Atletico Madrid - Porto
Lyon - Barcelona
Real Madrid - Liverpool
Arsenal - Roma
Inter - Manchester United
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tur ilk maçları 24-25 Şubat 2009, rövanşları ise 10-11 Mart tarihlerinde oynanacak ve çeyrek finale yükselen 8 takım belli olacak