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Ekonomi

16 bin müşterisi tatildeyken iflas etti!

Türkiye'yle Yunansitan'a turlar düzenleyen İngiliz tur operatörü Goldtrail battı.

17 Temmuz 2010 03:00

T24 - Türkiye'yle Yunansitan'a turlar düzenleyen ve uzun süredir mali sıkıntı içinde bulunan İngiliz tur operatörü Goldtrail, 16 bin müşterisinin tatilde olduğu anda iflasını duyurdu.

Türkiye ve Yunanistan'a turlar düzenleyen "Goldtrail" adlı İngiliz tur operatörü firma, yaklaşık 16 bin müşterisi tatildeyken iflas etti.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'ndan (CAA) yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Surrey kentinde faaliyet gösteren firma, uzun süredir mali sıkıntı yaşıyordu.

CAA, "Goldtrail" firmasıyla seyahat eden ve şu anda İngiltere dışında bulunan kişilerin, tatil bitimlerinde ülkelerine dönmeleri için gerekli düzenlemeleri yaptığını bildirdi. Sivil Havacılık Kurumu ayrıca, Türkiye'den döneceklerin uçuşlarında bir değişiklik olmayacağını, ancak Yunanistan'dan seyahat edecek kişilerin uçuşlarını değiştirmek zorunda kalabileceğini, bu nedenle yolcuların seyahat edecekleri havaalanlarındaki yetkililerden bilgi almalarını tavsiye etti.


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