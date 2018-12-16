16 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
16.00 Kayserispor - Akhisarspor
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor
SPOR TOTO 1. LİG
13.30 Giresunspor - Hatayspor
13.30 Altay - Osmanlıspor
16.00 Boluspor - Altınordu
16.00 Adanaspor - Eskişehirspor
FENERBAHÇE
10.15 Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Beko ile sponsorluk anlaşması imzalayacak. İmza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic ve Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal katılacak yer alacak.
AVRUPA\'DAN FUTBOL
17.00 Fiorentina - Empoli (Salih Uçan)
17.00 Nimes - Lille (Mehmet Zeki Çelik)
20.30 Huesca - Villarreal (Serdar Gürler)
22.30 Roma - Genoa (Cengiz Ünder)
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
13.00 Adatıp Sakarya BŞB Basketbol - Galatasaray
15.15 Banvit - Darüşşafaka Tekfen
17.30 Türk Telekom - İstanbul BBSK
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Çukurova Basketbol Kulübü - Botaş
14.00 OGM Orman Gençlik - Mersin BŞB
14.00 Adana Basketbol - Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
16.00 Fenerbahçe - Samsun Canik Belediye
17.30 İzmit Belediyespor - Beşiktaş
VOLEYBOL
- Efeler Ligi
15.00 Jeopark Kula - Bld. - Ziraat Bankası (Cengiz Göllü)
16.00 Maliye Piyango - Tokat Belediye Plevne (Başkent)
16.00 İnegöl Bld. - Fenerbahçe (İnegöl)