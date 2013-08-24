16 Afgan’ı öldüren askere müebbet

Afganistan'da çoğu kadın ve çocuk 16 sivili öldüren amerikalı askere müebbet hapis cezası geldi. Ceza, Afganları memnun etmeye yetmedi.



Afganistan'da 16 sivili öldüren Amerikalı askerinin cezası belli oldu. 40 yaşındaki "Robert Bales", müebbet hapse mahkum edildi. Bales, geçtiğimiz yıl Kandahar yakınlarındaki iki köyde 9'u çocuk 16 Afgan sivili öldürmüştü.

Amerikalı asker, savunmasında yaptığını alçaklık olarak niteleyip ve özür diledi. Ancak, Afganlar bales'i affetmiyor.

Bales davasını takip eden bir Afgan ,“Eğer onunla konuşma şansım olsaydı, ona neden ‘Bunu yaptın, neden masum insanları öldürdün? Bu insanlığa sığar mı?’ diye sormak isterdim... Bana sorarsanız adalet yerini bulmadı. Sadece müebbet hapis verdiler. Eğer birisi sizin evinize girse ve ailenizi öldürse, onun hangi cezayı almasını istersiniz?” dedi.

Travma sonucu stress bozukluğu yaşadığı belirtilen Amerikalı asker, suçunu itiraf ederek idam cezasından kurtulmuştu.