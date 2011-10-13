15'lik sevgili başına dert açtı!

T24

Sağlık Bakanlığı Disiplin Kurulu, 15’lik sevgilinin ailesinin şikâyeti üzerine Horsley hakkında soruşturma başlattı. İddialara göre ikili bir plajda cinsel ilişkiye girdi.Tanıklar, ikiliyi bir yatak odasında çıplak gördüklerini, hatta bir park bankında iç çamaşırlarını indirmiş halde bulunduklarını ileri sürdüler. Erkek arkadaşıyla yaşayan Horsley ise iddiaları “çirkin ve mesnetsiz iftiralar” diyerek reddediyor.