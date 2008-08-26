15'lik canlı bomba teslim oldu

El Kaide’nin kanlı eylemlerine sahne olan Irak’ın Bakuba kentinde, canlı bomba olarak donatılan 15 yaşındaki bir kız çocuğu, polise karşı eylem yapmak yerine gidip onlara teslim oldu.ABD ordusundan yapılan açıklamaya göre, Bakuba kentinde bombalı yelek giydirilen ve adının Rania olduğu belirtilen kız çocuğu, önceki gün eylem yapmak üzere, Iraklı polislerin bulunduğu merkeze yollandı. Polislere yaklaşan kız, üzerinde patlayıcı yüklü yelek bulunduğunu, ancak ölmek istemediğini söyledi. Bombalı yelek üzerinden çıkartılan kız, gözaltına alındı. Bir grup gazetecinin önünde polis tarafından sorgulanan ve sorgusu görüntülenen kız çocuğu, patlayıcıları üzerine tanımadığı bir kadının yerleştirdiğini ifade etti.ABD ordusu sözcülerinden Yüzbaşı David Russell, "Bombalı yelek zorla mı giydirildi, yoksa çocuk gönüllü olarak mı giymeyi kabul etti. Bunu saptamaya çalışıyoruz" diye konuştu.