15'inci kattan ölüme atladı

Mustafa İNSAN/ MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de 29 yaşındaki Mehmet Boyalı, iş merkezinin 15\'inci katından atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında 3 Ocak Mahallesi Klas plaza İş Merkezi\'nde meydana geldi. Binanın 15\'inci katındaki işyerine gelen Mehmet Boyalı, elindeki eşyaları bırakarak hava almak için balkona geçti. Bir süre balkonda bekleyen Boyalı, kendini boşluğa bıraktı. Olay yerine ekipler yaptıkları ilk müdahalede Boyalı\'nın yaşamını kaybettiği anlaşıldı. Boyalı\'nın cesedi otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunu kaldırıldı. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.



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