-15'İ EMNİYET MENSUBU 32 KİŞİYE RÜŞVETTEN GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - İstanbul'da ''rüşvet ve yolsuzluk'' iddiasına ilişkin düzenlenen operasyonda, 15 emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ''rüşvet ve yolsuzluk'' iddiasıyla ilgili olarak operasyon düzenledi. Operasyonda, 15 emniyet mensubunun da aralarında bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Operasyonun, yaklaşık 10 gün önce aynı konuda yapılan başka bir çalışmanın devamı olduğu bildirildi. Gözaltına alınan kişilerin şubedeki işlemleri sürüyor.