T24 LogoT24 Logo
Gündem

1596 KİŞİ SANDIK BAŞINDA YAKALANDI   ANKARA (A.A)

13 Haziran 2011 00:42

-1596 KİŞİ SANDIK BAŞINDA YAKALANDI   ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - Çeşitli suçlardan aranan bin 596 kişi oy kullanmaya geldikleri sandıkların başında yakalandı.  Alınan bilgiye göre, emniyet ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin milletvekili genel seçimlerinde oy kullanmaları ihtimali üzerine sandık başlarında önlem aldı.  Bu kapsamda İzmir'de 574, Ankara'da 300, Kocaeli'de 265, Antalya'da 223, Şanlıurfa'da 85, Erzurum'da 63, Samsun'da 51, Uşak'ta 35 kişi, emniyet ekiplerince oy kullanmaları sağlandıktan sonra gözaltına alındı.  Söz konusu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24