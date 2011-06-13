-1596 KİŞİ SANDIK BAŞINDA YAKALANDI ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - Çeşitli suçlardan aranan bin 596 kişi oy kullanmaya geldikleri sandıkların başında yakalandı. Alınan bilgiye göre, emniyet ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin milletvekili genel seçimlerinde oy kullanmaları ihtimali üzerine sandık başlarında önlem aldı. Bu kapsamda İzmir'de 574, Ankara'da 300, Kocaeli'de 265, Antalya'da 223, Şanlıurfa'da 85, Erzurum'da 63, Samsun'da 51, Uşak'ta 35 kişi, emniyet ekiplerince oy kullanmaları sağlandıktan sonra gözaltına alındı. Söz konusu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.