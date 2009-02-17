1588 çocuk ‘terör’den yargılandı

'Anneme sigara almaya gittim...'

İki ay hapiste kaldılar

Ürküten rakamlar

Radikal’in haberine göre; Adalet Bakanlığı verileri, İstanbul’da denize adam atıp öldüren şehir magandalarının sekiz yıl ceza aldığı Türkiye’de, 2006 ve 2007 yıllarında 1588 çocuğun ‘terörist’ suçlamasıyla yargılandığını, altı çocuğun da 301. maddeden mahkûm olduğunu gösterdi. DTP mitingleri nedeniyle sayıları artan ‘çocuk terör zanlıları’ arasında, 20 Ekim 2008’de Diyarbakır’da ayağında terlikle bakkala giderken göstericilerin arasında yakalanan 15 yaşındaki V.D. de yer aldı.Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretinde yapılan protesto gösterileri sırasında yakalanan V.D., başından geçenleri mahkemeye şöyle anlattı:“Annem Hatice Koyuncu’nun sigara istemesi üzerine sokağımızda bulunan bakkala sigara almaya gittim. Sayit Aslan’a ait bakkal dükkânına gittiğimde bakkal, yolda yanan lastikleri suyla söndürmeye çalışıyor ve çocuklara bağırıyordu. Ben de bakkalın işini bitirip dönmesi için bekledim. Bu sırada alt sokakta lastik yakıldığını gördüm. Ama lastik yakanların yanına gitmedim, uzakta bakkalın önünde bekledim. Annem de benim eve gitmememden telaşlanarak yanıma geldi. Bu sırada bakkal da geldi. Üçümüz birlikte yürürken polisler bizi gösterici zannedip yakaladı. Annemin bu olayla hiçbir ilgisi yoktur. Olaylara katıldığım iddiası doğru değildir. Halen daha terlik ayağımdadır, annemin ayağında da terlik vardır. Olaylara katılsaydım ayakkabı giyerdim. Ben öğrenciyim, bu olayla alakam yoktur.”O gün V.D.’nin yanı sıra beş çocuk daha çocuk gözaltına alındı. Anne, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, çocuklar savcılığa çıkarıldı. Savcılık, altı çocuk hakkında ‘terör örgütüne üye olmak, örgüt adına suç işlemek, örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla 24 Ekim 2008’de tutuklandı.V.D ve arkadaşları, 5 Aralık 2008’de Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkarıldı. V.D. ve diğer beş çocuk ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme, 24 Şubat 2009 tarihinde yapılacak ikinci duruşmada karar verecek. V.D.’nin Avukat Canan Atabay, çocuğun ayağındaki terliklerin bile, gösterilerde yer almadığının kanıtı olduğunu savundu.DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş’ın yazılı soru önergesine yanıt veren Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in açıklamaları ise Türkiye’de çocuk terör zanlısı yarasının giderek büyüdüğünü gösterdi. Şahin’in verdiği bilgiye göre 2006 ve 2007 yıllarında Türkiye’de, Terörle Mücadele Yasası kapsamında toplam 4 bin 784 dava açıldı ve 11 bin 720 kişi yargılandı. Yargılananlardan 737’si çocuktu.Aynı zaman diliminde ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt üyeliği ve örgüt propagandası’nı düzenleyen TCK’nın 220. maddesi kapsamında toplam 2 bin 469 dava açıldı. Bu davalarda, 422’si çocuk toplam 17 bin 510 kişi yargılandı.TCK’nın, ‘Türklüğü aşağılama’ suçunu düzenleyen ünlü 301. maddesi kapsamında da toplam 742 dava açıldı. Bu davalarda 16’sı çocuk toplam 1042 kişi yargılandı. Aynı dönemde yine 301. maddeden altısı çocuk 309 kişi ceza aldı.TCK’nın ‘silahlı örgüt kurmak ve yönetmek’ suçunu düzenleyen 314. maddesi kapsamında ise 2 bin 239 dava açıldı, 413’ü çocuk, 6 bin 582 kişi yargılandı. Böylece terör zanlısı çocuk sayısı 1588’i buldu.