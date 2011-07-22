-158 MİLYAR AVROLUK KURTARMA PAKETİ BRÜKSEL (A.A) - 21.07.2011 - Avro Bölgesi devlet ve hükümet başkanlarının Yunanistan'ı kurtarmak için düzenledikleri olağanüstü zirvede 158 milyar avroluk yeni paket kararı alındı. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, zirvenin ardından yaptığı açıklamada, bankaların da katkı yapacağı ikinci Yunanistan paketinin 160 milyar avroya yaklaşacağını söyledi. Berlusconi, paketin 109 milyar avrosunun Avrupa ve Uluslararası Para Fonu'ndan, 49 milyar avrosunun özel sektörden geleceğini belirtti. Berlusconi, özel sektörden gelecek miktarın 37 milyar avronun, ellerinde Yunan tahvilleri bulunan bankaların gönüllü katkısı ve 12 milyar avroluk borç itfasından oluşacağını anlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de banka ve finans kuruluşlarının Yunanistan'a 30 yılda 135 milyar avro kaynak sağlayacağını söyledi. Sarkozy, "Bir Avro Bölgesi ülkesi olarak Yunanistan'ı destekleme kararı aldık. Bu, güçlü bir taahhüt" dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'le birlikte Avro Bölgesi içinde ortak ekonomik yönetimi ilerletme kararı aldıklarını belirten Sarkozy, bu kapsamda hazırlayacakları önerileri yıl sonu gelmeden diğer ülkelerin onayına sunacaklarını kaydetti. Sarkozy, Yunanistan krizini fırsat olarak kullanıp Avro Bölgesi'nde ortak ekonomi yönetiminde önemli bir hamle yapmak istediklerini dile getirdi.