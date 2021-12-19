157 üniversitede öğrenci başına harcama 20 bin TL'nin altında

YÖK’ün geçen günlerde yayımladığı 2020 İzleme ve Değerlendirme Raporları’na göre öğrenci başına yapılan harcamalar düşük kaldı. Tam 157 üniversitede öğrenci başına yapılan harcama 20 bin TL’nin altında. Öğrenci başına 10 bin TL’nin altında harcama yapan üniversite sayısı ise 76 oldu.

AKP, 2020 yılı için 127 devlet üniversitesine 36,05 milyar TL bütçe ayırmıştı. Bu bütçe yalnızca ABD’deki Stanford Üniversitesi’nin bütçesinin yarısına denk geliyordu.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre Vakıf üniversitelerinin de önemli bir kısmı gelirlerini reklam ve tanıtım giderlerine ayırdığı için öğrenci başına yapılan harcamalar geçen yıl düşük kaldı. Öğrenci başına yapılan harcamada 20 bin TL’nin altında kalan üniversiteler arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi gibi köklü üniversiteler bile yer aldı. 10 bin TL’nin altında harcama yapanları çoğunluğu ise AKP döneminde açılan taşra üniversiteleri ya da vakıf üniversiteleri oldu.

Birçok üniversite ise 5 bin TL’nin bile altına düştü. Anadolu Üniversitesi 2020’de öğrenci başına yalnızca 2 bin 224 TL ayırdı.

10 bin TL’nin altında öğrenci başına harcama yapan üniversiteler ve harcamaları şöyle:

-Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: 9 bin 18 TL

-Üsküdar Üniversitesi: 8 bin 385 TL

-Trabzon Üniversitesi: 6 bin 892 TL

-Siirt Üniversitesi: 8 bin 32 TL

-Sakarya Uygulamalı Bilimler 4 bin 437 TL

-Ordu Üniversitesi: 8 bin 324 TL

-Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi: 6 bin 971 TL

-Marmara Üniversitesi: 8 bin 602 TL

-Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi: 8 bin 940 TL

-Kilis 7 Aralık Üniversitesi: 9 bin 313 TL

-Kayseri Üniversitesi: 4 bin 424 TL

-Karabük Üniversitesi: 4 bin 872 TL

-İstanbul Medeniyet Üniversitesi: 9 bin 848 TL

-İstanbul Esenyurt Üniversitesi: 7 bin 967 TL

-Iğdır Üniversitesi: 5 bin 1 TL

-Hitit Üniversitesi: 9 bin 532TL

-Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: 7 bin 732 TL

-Bursa Uludağ Üniversitesi: 7 bin 272 TL

-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi: 9 bin 356 TL

-Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi: 6 bin 994 TL

-Bartın Üniversitesi: 6 bin 221 TL

-Aydın Adnan Menderes Üniversitesi: 8 bin 830 TL

-Avrasya Üniversitesi: 6 bin 384 TL

-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi: 9 bin 813 TL

-Anadolu Üniversitesi: 2 bin 224 TL

-Akdeniz Üniversitesi: 9 bin 400 TL