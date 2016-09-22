156 kişilik kadroya bin kişi başvurdu

Edirne’de Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda çalıştırılmak üzere 9 ay süreyle alınacak 156 kişilik geçici işçi kadrosuna, 2 günde yaklaşık bin kişi başvurdu.

İşkur tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında MEB'e bağlı okullarda çalıştırılmak üzere 156 kişinin işe alınacağı açıklandı. Bunun üzerine işe girmek isteyenler tarafından, İşkur Edirne İl Müdürlüğü binası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İşçi adaylarının içeri alındığı kapı önünde oluşan kuyrukta zaman zaman izdiham yaşandı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, iki günde yaklaşık 1000 kişinin başvuruda bulunduğu işe alınacak 156 kişinin ise mülakatlar sonucunda belirleneceği açıklandı.

İşkur’a başvuru yapanlardan Çetin Gedik, işe girme umuduyla geldiğini ifade ederek, “Okullarda çalıştırılmak üzere 156 kişi alacaklar. Sadece bugün 500 kişi başvuruda bulundu. İki gündür herkes sırada, iş yok ne iş yapacağız. Onun geldim başvurdum” dedi.