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Dünya

"15+6 kaç eder" sorusunu bilemeyen damadı, nikâh masasında terk etti

Hindistan'da, bir gelin, imzayı atmadan önce, sorduğu basit toplama işlemini bilmeyen damadı nikâh masasında bırakıp gitti

13 Mart 2015 18:55

Hindistan'da gelin, imzayı atmadan önce damada "15+6 kaç eder?" sorusuna '17' yanıtını alınca, damadı nikâh masasında terk edip gitti.

Anadolu Ajansı'nın Hindistan yerel basınına dayandırdığı habere göre; bir gelin, düğün sırasında "15 artı 6 kaç eder" diye sorduğu damadın 17 cevabını vermesi üzerine evlenmekten vazgeçti.

Damadın ailesinin ikna etmeye çalıştığı gelinin, evlenmeyi kabul etmediği, damadın eğitimi konusunda kendisini kandırdığını söylediği belirtildi.

Yerel polisinin, ailelerin düğünden önce birbirlerine verdikleri hediyelerin iadesine ara buluculuk ettiği kaydedildi. Evliliklerin genellikle görücü usulü yapıldığı Hindistan'da gelinle damadın, nikahtan önce birbirlerini tanıma şansı olmuyor.

 

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