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155'i arayıp Erdoğan'a hakaret eden vatandaş tutuklandı!

Vatandaşın 155'i aramadan önce alkol aldığı iddia edildi

30 Mart 2016 21:45

Şanlıurfa'da, oto elektrikçi İsmail B., iddiaya göre alkol aldığı sırada 155 Polis İmdat hattını arayarak, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve devlet büyüklerine hakaret edince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sputnik’in haberine göre, Evren Sanayi Sitesinde oto elektrikçiliği yapan 43 yaşındaki İsmail B., alkollü olduğu sırada 155 Polis İmdat hattını arayarak, cumhurbaşkanı, başbakan ve devlet büyüklerine hakaret etti.

Bunun üzerine polis, devlet büyüklerine hakarette bulunan İsmail B.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen İsmail B., 'devlet büyüklerine hakaret etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.

 

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