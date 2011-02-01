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155 AMERİKAN VATANDAŞI, İSTANBUL'A GELDİ İSTANBUL

01 Şubat 2011 09:24

-155 AMERİKAN VATANDAŞI, İSTANBUL'A GELDİ İSTANBUL-KAHİRE (A.A) - 01.02.2011 - Mısır'da yaşanan olaylar nedeniyle tahliye edilen 155 Amerikan vatandaşı, İstanbul'a geldi. Amerikan vatandaşlarını Kahire'den getiren Tailwind Havayolları'na ait TWİ-126 sefer sayılı charter uçağı, saat 23.15'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlileri tarafından karşılanan yolcular, Atatürk Havalimanı'nda kurulan başvuru masasına gelerek yetkililerden bilgi aldılar. -"ÖNCELİK YOKSULLUK, İŞSİZLİK"- Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman, yeni hükümetin önceliğinin yoksulluk, işsizlik ve yolsuzlukla mücadele olduğunu söyledi. Süleyman, televizyonda yayınlanan açıklamasında, ülkede yeni kurulan hükümetin önceliğinin yoksulluk, işsizlik ve yolsuzlukla mücadele olduğunu belirterek, hükümetin ayrıca, kamu sektöründeki düşük ücretlerle yüksek enflasyon arasında bilanço yapmak için çalışacağını kaydetti. Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Süleyman, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek tarafından muhalefetle acil diyalog başlatmakla görevlendirilmişti.

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