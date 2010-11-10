-154 KİŞİ PİLOTUN DİKKATSİZLİĞİNDEN ÖLMÜŞ MADRİD (A.A) - 10.11.2010 - İspanyol havayolu şirketi Spanair'in, 2008 yılının Ağustos ayında meydana gelen ve biri Türk toplam 154 kişinin ölümüne yol açan uçak kazasına, pilot dikkatsizliğinden kaynaklandığına kanaat getirdiği belirtildi. İspanyol gazetesi El Periodico'nun haberinde, kalkış sırasında Madrid Barajas havaalanı yakınlarına düşen uçakla ilgili Spanair şirketinin yürüttüğü araştırmanın tamamlandığı aktarıldı. Spanair'e göre, uçağın düşmesine neden olan temel faktör ''pilot dikkatsizliğine bağlı insan hatası'' olarak gösterilirken, pilotların kalkış anında uçağın kanatlarındaki flapları harekete geçirmeyi unuttukları ve manuel olarak kalkış yapmaya çalıştıkları savunuldu. Raporda, pilotlarının dikkatinin dağılmasındaki etkenlerden birinin, kimliği açıklanmayan bir uçuş görevlisinin pilot kabininde olması olarak ifade edildi. Türk vatandaşı Mustafa Erdil ile birlikte 154 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili davalar halen devam ederken, teknik arıza yüzünden rötar yapan uçağın kazadan önceki son kontrolünü yapan 2 teknik uzman, görevini eksik yerine getirme ve uçuş güvenliğini sağlamama suçlarından Madrid'de yargılanıyor.