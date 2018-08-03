152 kadın örgütünden ortak bildiri: Haklarımızdan vazgeçmiyoruz

152 kadın örgütünden oluşan Türkiye Kadın Hareketi Bileşenleri, bugüne kadar mücadele sonucu sağlanan haklarını korumak için mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

Giderek artan kadına yönelik şiddete karşı 152 kadın örgütü ve 300’e yakın şubeden oluşan Türkiye Kadın Hareketi Bileşenleri ortak bir bildiri yayımladı.

Türkiye Kadın Hareketi Bileşenleri imzasıyla yayımlanan bildiride kadınlar, “Mücadelelerle kazandığımız haklarımızdan, eşitlik ve özgürlük talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz ve cinsiyet ayrımcılığını pekiştiren her türlü söylem, siyasi pratik ve uygulamanın karşısında duracak ve sorumluları teşhir edeceğiz” dedi.

Bileşenler Türkiye’nin bütün siyasetçilerini, siyasi partilerini ve sivil toplum bileşenlerini de, siyasal ve toplumsal sorumluluk almaya çağırdı.

Bildiride, kadınları eşit yurttaşlar olmaktan çıkarmak, emeğini sömürmek, güçsüzleştirmek isteyen bütün söylem ve politikalara karşı, tüm kadın örgütlerine “dayanışma” çağrısı yapıldı. Kadınların kendi hayatları hakkında karar verme yetkisine sahip olan özgür ve eşit bireyler olarak, kadın emeği, bedeni ve kimliği üzerinde kurulmak istenen tüm tahakküm biçimlerine karşı çıkmaya devam edeceği bildirildi.

"Haklarımız tehdit altında"

“Haklarımızdan da mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz” başlıklı bildiride, özetle şu ifadelere yer verildi:

“Her kesimden kadının, etnisite, sınıf, dini inanç, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dil, engellilik, yaşlılık, sığınmacı/mülteci gibi farklı kimliklerini kapsayan hukuki ve fiili eşitliğin sağlanmasının, toplumsal bir sorumluluk ve devletin yükümlülüğü olarak kabul edilmesi yolunda önemli mesafeler aldık. Devletin, ulusal ve yerel eylem planları oluşturmasını sağladık. Bugün, ulusal ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış en temel yasal haklar ve kurumlar ciddi bir tehdit altındadır. Bunun en son örneği, kadınlarla ilgili tek bakanlığın adının önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak değiştirilerek işlevsizleştirilmesi ve ardından da Çalışma Bakanlığı’na bağlanmasıdır.



Yasalarda kadınlar lehine olabilecek her ne varsa bunları budama girişimleri bugün hızla yasaların tamamen kaldırılması taleplerine dönüşmüştür. ‘Aile reisliği geri getirilsin’, ‘Çocukların velayeti babaya verilsin’, ‘Ev içi emek nedeniyle evlilik içinde edinilen malların eşit paylaşımından vazgeçilsin’, ‘Kadına karşı şiddetle ilgili 6284 sayılı yasa tamamen kaldırılsın’, ‘Avrupa Konseyi’nin şiddetle ilgili sözleşmesinden Türkiye imzasını çeksin’ gibi talepler yaygınlaştırılmaya başlandı. Daha da ötesi, bu taleplerin gerçekleştirilmesinin önünde engel olarak görülen kadın örgütleri de açıkça hedef olarak gösterilmektedir. Ancak, Türkiye Kadın Hareketi’nin, Türkiye’nin tarih boyunca değişen erkek egemen yapılarına her zaman karşı durduğunu, bugün de karşı duracağını ve mücadelesinden de haklarından da vazgeçmeyeceğini hatırlatıyoruz.”

İmzacı kadın örgütleri

Gazete Duvar yazarı Berrin Sönmez’in bugün yayınlanan, ‘İktidarın kadın haklarıyla imtihanı’ başlıklı yazısında da yer verdiği ortak açıklamaya imza atan kadın örgütleri şunlar:

1. Adana Kadın Dayanışma Merkezi (AKDAM)

2. Adana Kadın Platformu

3. Adıyaman Anadolu İş Kadınları Derneği

4. Ankara Kadın Ressamlar Derneği

5. Antakya Kadın Dayanışması

6. Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu

7. Antalya BİZ (Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği) Topluluğu

8. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği

9. Antalya Nar Kadın Dayanışması

10. Atakent Kadın Meclisi

11. Aydın Kadın Efeler Derneği

12. Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi

13. Bağımsız Kadın Derneği (Mersin)

14. Barış için Kadın Girişimi

15. Başkent Kadın Platformu Derneği

16. Batman Helkis Kadın Platformu

17. Bayan Yanı

18. BEKEV-İzmir

19. Beylikdüzü Kent Konseyi Kadın Meclisi

20. Birleşik Metal Kadın Komisyonu

21. Buca Kent Konseyi Kadın Meclisi

22. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

23. Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği ve Kadın Danışma Merkezi (ELDER)

24. ÇEKEV-İzmir

25. Çiğli Kadın Platformu

26. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkez ve 96 Şubesi

27. Demir Leblebi Kadın Derneği

28. Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği

29. Deriteks Sendikasından Kadınlar

30. Dicle Amed Kadın Platformu

31. Didim Kibele Kadın Yardımlaşma Dayanışma Derneği

32. Dikili Kadın Platformu

33. DİSK Ege Bölge Sekreterliği Kadın Çalışmaları

34. DİSK Kadın Komisyonu

35. Doğu Güneydoğu İş Kadınlar Derneği (DOGÜNKAD)

36. Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu

37. Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği (EKAMEDER)

38. Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi

39. Ege Kadın Buluşması

40. Ege Kadın Dayanışma Vakfı (EKDAV)

41. Ekmek ve Gül

42. Engelli Kadın Derneği

43. Erktolia

44. Eşit Yaşam Derneği

45. EŞİTİZ (Eşitlik İzleme Kadın Grubu)

46. Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu

47. Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu

48. Ev Kadınları Derneği (EVKAD) – Adana

49. Femin&ArtUluslararası Kadın Sanatçılar Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri

50. Feminerva Dergi

51. Fethiye Çocuk İstismarını Önleme Derneği

52. Fethiye Kadın Danışma Dayanışma Derneği

53. Filmmor Kadın Kooperatifi

54. Foça Barış Kadınları

55. Gaziemir Kent Konseyi Kadın Meclisi

56. Genel-İş Sendikası’ndan kadınlar

57. Giresun Cumhuriyet Kadınları Derneği

58. Giresun Kadın ve LGBTI Platformu

59. Giresun KESK Kadın Komisyonu

60. Günebakan Kadın Derneği (Mersin)

61. İlerici Kadınlar Meclisi

62. İmece-Der’li kadınlar

63. İmece Kadın Dayanışma Derneği

64. İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi Kadın Komisyonu

65. İnşaat ve Kadın Derneği

66. İRİS Eşitlik Gözlem Grubu

67. İstanbul Dayanışma Platformu

68. İstanbul Emek ve Meslek Örgütlerinden Kadınlar Grubu

69. İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB)

70. İzmir Amargi

71. İzmir Kadın Dayanışma Derneği

72. İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi

73. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (41 örgüt bileşeniyle)

74. İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi

75. İzmir Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Birliği

76. KADAV – Kadınlarla Dayanışma Vakfı

77. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER)

78. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA-DER) Ankara

79. Kadın Çalışmaları Derneği

80. Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu

81. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

82. Kadın Dayanışma Vakfı

83. Kadın Emeği Kolektifi

84. Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)

85. Kadın Haklarını Koruma Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri

86. Kadın Meclisleri

87. Kadınların Gücü Kültür Eğitim Dayanışma ve Yardımsevenler Derneği (KADGÜC) İzmir

88. KAHDEM (Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği)

89. Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği

90. Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Genel Merkezi ve Şubeleri

91. Kadın Partisi

92. Kadın Yazarlar Derneği

93. Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi

94. Kampüs Cadıları

95. Kaos GL

96. Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Atakum

97. Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Samsun

98. Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Trabzon

99. Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği

100. Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği (KARKADER)

101. Karşıyaka Kent Konseyi Kadın Meclisi

102. Kazdağlı Kadınlar

103. KAZETE

104. KAZETE-DER

105. KESK Kadın Meclisi

106. Kırkyama Kadın Dayanışması

107. Kırmızı Biber Kadın Derneği

108. Kuşadası Kadın Dayanışma Platformu

109. Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi

110. Koza Kadın Derneği

111. Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması

112. Lotus Kadın Dayanışma ve Yaşam Derneği

113. Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği

114. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

115. Mor Dayanışma

116. Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği

117. Muğla Emek Benim Kadın Derneği

118. Muğla Karya Kadın Derneği

119. Nar Kadın Dayanışması

120. Narlıdere Kent Konseyi Kadın Meclisi

121. Ordu Kadını Güçlendirme Derneği

122. Samandağ Kadın Dayanışma Derneği

123. Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği

124. Silivri Kent Konseyi Kadın Meclisi

125. Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği

126. Sosyal Dayanışma Ağı (SODA)

127. Sosyalist Kadın Meclisleri

128. Şahmeran Kadın Platformu

129. TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu

130. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK)



Kadın Çalışma Grubu

131. TJA – Tevgere Jinen Azad

132. Trabzon Cazıları

133. Trabzon Eşitlik İnisiyatifi

134. Trabzon Ev Eksenli Çalışan Emek Sensin Kadın Derneği

135. Türk Anneler Derneği Trabzon Şubesi

136. Türk Kadınlar Birliği (Genel Merkez ve 79 Şubesi)

137. Türk Kadınlar Konseyi Genel Merkezi ve Şubeleri

138. Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

139. Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (Genel Merkez ve 24 şubesi)

140. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF)

141. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (Genel Merkez ve 39 Kulüp)

142. Uçan Süpürge Vakfı

143. Umutlu Kadınlar

144. VAKAD’lı kadınlar

145. Van Ahtamar Kadın Platformu

146. Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme



Kooperatifi (YAKA-KOOP)

147. Yaşam Kadın Merkezi Derneği

148. Yaşamevi Kadın Dayanışma Derneği

149. Yeniyol’dan Kadınlar

150. Yeryüzü Kadınları – İzmir

151. Yoğurtçu Kadın Platformu

152. Zeytin Kadın Kooperatifi