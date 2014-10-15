15.10.2014 - Alman basınından özetler



Reutlinger General-Anzeiger gazetesi, yorumunda Türk hükümeti ve Erdoğan'ın politikalarını eleştiriyor:

"Ankara'daki hükümetin tutumu, Güneydoğu Anadolu'da çok hızlı bir şekilde yeni bir iç savaşı alevlendirebilir. Erdoğan'ın Kürt ve azınlık politikası ve PKK ile barış süreci tamamen başarısızlığa uğrama tehdidi altında. Erdoğan PKK'yı yeniden silahlı mücadeleye zorluyor oysa onlar aslında artık bunu istemiyor."

Nürnberger Nachrichten gazetesi de benzer bir yoruma yer veriyor:

“Erdoğan, tutumuyla bir Kürt devleti korkusundan tüm barış sürecini riske atıyor. Bunun yerine kendi süper güç fantezilerini takip etmeyi yeğliyor ve cesetlerin üzerinde yürüyor. Güvenilir bir partner olmak bakımından, Batı açısından da daha kapsamlı bir biçimde gözden düşemezdi.”

Almanya'nın Leipzig kentinde tedavi gören Ebola hastası hayatını kaybetti. Sudanlı hastanın Liberya'da Birleşmiş Milletler'e bağlı bir hastanede görev yaparken virüsü kaptığı belirtildi. Die Welt gazetesinde konuya ilişkin bir yorum yer alıyor:

“Almanya'da Ebola'dan ilk ölüm bir tedbirsizlik belirtisi değil ve panik için de neden yok. BM çalışanı büyük önlemler altında mümkün olduğunca iyi tedavi edilebilmesi için Almanya'ya getirildi. Tedavi çok geç geldi, hastalık ise sinsi. Ancak Almanya gelecekte bu tarz görevlilerle ilgilenmeye devam edecek. Yardıma gidenler bizi de korumuş oluyor ve hastalığın bulaşması durumunda kapının yüzüne kapatılmaması hakkına sahip. Dünya Sağlık Örgütü, bu sıralar adeta kıyametin yaklaştığını hatırlatan açıklamalar yapmaya meyilli. Bu şekilde kimseye yardımcı olunmaz. Hastalıkla cephede mücadele edenlerin gıda, sıhhî yardım araçları, koruma giysilerine ihtiyacı var ama panik yaratılmasına değil.“

Almanya'da hükümet 2014 ve 2015 yılları için öngördüğü ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü. Ekonomik daralma nedeniyle Alman hükümeti 2014 yılı için belirlediği ekonomik büyüme beklentisini yüzde 1,8'den yüzde 1,2'ye çekti. 2015 yılı için de gayri safi yurtiçi hâsılada büyüme beklentisi yüzde 1,3 olarak saptandı. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinin yorumu:

“Bir federal ekonomi bakanının ne kadar iyi olduğu, nahoş zamanlarda kendini belli ediyor. Şimdiye kadar Sigmar Gabriel görevinde kendini gösterme fırsatı buldu. Bakan tarafından iki yıl için tahmin edilen zayıf büyüme oranının yüzde 1 civarında olması, istihdam piyasasının hâlâ gayet düzenli bir görünüm sergilediği düşünülürse, Alman bütçesini açığa düşürecek bir neden değil. Çünkü Alman firmalarının uluslararası açıdan zorlu bir çevrede ne kadar hızlı bir şekilde tutunacağı, iç piyasada siyasi açıdan desteklenmeleri ya da engellenmelerine göre değişir. Alman firmalarının yatırım için aslında hiçbir siyasi teşvike ya da yeni sübvansiyonlara ihtiyacı yok. Sadece projelerinin kazanç getireceği yönünde biraz güvene ihtiyaçları var.”