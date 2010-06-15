151 Türk Kırgızistan'dan İstanbul'a geldi

T24 - Kırgızistan'da çatışmalarla ortaya çıkan tablo ağırlaşıyor. Ölenlerin sayısı 138'e yükseldi. Ankara'nın ateş hattında kalan Türklerin tahliyesi için gönderdiği ilk uçak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.



İstanbul'a inen olan ilk uçakta, çoğu kadın ve öğrenci 151 Türk vatandaşı bulunuyor.



Uçak Türkiye'den giderken 15 bin ton ilaç ve gıda yardımı da götürmüştü.



Yarın da ikinci bir uçak Kırgızistan'a gidecek. Çatışma merkezlerinden Celalabad'tan, başkent Bişkek'e kaçan Türkleri getirecek.



Kırgızistan'da çatışmalar yer yer sürüyor. Ölen 171 kişinin yanısıra, bin 800 civarında yaralı var.



Celalabad'da ambulans sıkıntısı yaşandığı, can güvenliği olmadığı için sağlık ekiplerinin çalışmakta zorlandığı ifade edildi.



Özbeklerin yoğun yaşadığı ilçelerde evlerin yakıldığı ve yağmalandığı da kaydediliyor.



Etnik gerginlik nedeniyle kapatılan Özbekistan ve Tacikistan sınırlarında bekleyen binlerce mülteci bekliyor.



Can güvenliği olmadığı sebebiyle bölgeden bugüne kadar 1103 yabancı uyruklu vatandaşın tahliye edildiği belirtildi.



Geçici Kırgız hükümetinin olaylara "koordineli bir uluslararası karşılık" verilmesi yönünde çabaları olduğunu açıklandı.



Devrik lider Kurmanbek Bakiyev'in, hakkında Interpol tarafından tutuklama emri çıkarılan oğlu Maksim Londra'da gözaltına alındı. Kırgız yetkililer, Maksim Bakiyev'in iadesi isteyecek.



Daha önce Türkiye'ye sığındığı iddia edilen devrik lider Bakiyev de Türkiye'ye hiç gitmediğini açıkladı.





TEPKİLER...



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Philip Crowley , ülkesinin Kırgızistan'daki olaylara "koordineli bir uluslararası karşılık" verilmesi çabaları çerçevesinde, bu ülkedeki geçici hükümet, BM, AGİT ve Rusya ile yakın temas halinde olduğunu bildirdi.



BM , Kırgızistan'ın güneyindeki etnik çatışmalar sonucu onbinlerce kişinin bulundukları bölgeleri terketmesiyle güç koşullar altında kalmaları nedeniyle, bu ülkeye insani yardım için acil hava koridoru açılmasını önerdi.



Kazakistan Dışişleri Bakanı ve AGİT Dönem Başkanı Kanat Saudabayev , Kırgızistan'daki olaylarla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile telefonla görüştü.





