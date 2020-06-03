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151 gündür kayıp olan Gülistan Doku için kadınlar vapurda eylem yaptı

03 Haziran 2020 21:41

Özgür Genç Kadın (ÖGK) üyeleri, 151 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için vapurda eylem yaptı. Eylem yapan kadınlara idari para cezası kesildi.

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