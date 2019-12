151 aydından 'Alevi' çağrısı

Sanatçı, yazar, akademisyen, gazeteci ve hukukçuların da aralarında bulunduğu bir grup aydın, bir bildiri yayımlayarak, "Aleviliğe yönelik asimilasyoncu uygulama ve anlayışa son verilmesi" çağrısında bulundu



Aralarında Yaşar Kemal, Adalet Ağaoğlu, Mihri Belli, Edip Akbayram, Eşber Yağmurdereli ve Fazıl Say'ın da bulunduğu 151 aydının imzaladığı bildiride, "Özgürlükten, eşitlikten, çoğulcu bir toplumsal yapıdan, gerçek bir laiklikten, toplumsal barıştan yana, ayrımcılığa karşı eşit yurttaşlık hakkını savunan bizler;



Yürüyüşe destek



Aleviliğe yönelik asimilasyoncu uygulama ve anlayışa son verilmesini, zorunlu din dersine ilişkin verilen yargı kararlarının derhal uygulanmasını, devletin elini dinden çekmesini, tüm inançlar ve ibadet mekânları karşısında eşit bir mesafede durmasını, Alevi köylerine zorla cami yapılması ve imam atamalarına son verilmesini, el konulmuş Alevi inanç yerlerinin geri verilmesini istiyoruz" denildi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemlerde tekrar gündeme getirdiği "Tek devlet, tek millet ve tek vatan" söylemine de atıfta bulunulan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"'Eşit yurttaşlık' ilkesinin yaşama geçirilmesini, günümüzde geçerliliğini yitirmiş 'tek dil', 'tek din' ve 'tek ırk' anlayışlarından vazgeçilerek çok kültürlülüğün ve çeşitliliğin, zenginliğimiz olduğunun kabul edilmesini, yeni sivil ve demokratik bir anayasanın oluşturulmasını istiyoruz."



Aydınlar ayrıca bildiride, Alevi Bektaşi Federasyonu'nun, "Ayrımcılığa Karşı Eşit Yurttaşlık Hakkı" sloganıyla 7-8-9 Kasım 2008 tarihlerinde ülke çapında başlatacağı "Büyük Alevi Yürüyüşü"ne destek vereceklerini dile getirdi.



İşte bildiriye imza atanların tam listesi



