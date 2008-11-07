151 aydından 'Alevi' çağrısı

Sanatçı, yazar, akademisyen, gazeteci ve hukukçuların da aralarında bulunduğu bir grup aydın, bir bildiri yayımlayarak, "Aleviliğe yönelik asimilasyoncu uygulama ve anlayışa son verilmesi" çağrısında bulundu
Aralarında Yaşar Kemal, Adalet Ağaoğlu, Mihri Belli, Edip Akbayram, Eşber Yağmurdereli ve Fazıl Say'ın da bulunduğu 151 aydının imzaladığı bildiride, "Özgürlükten, eşitlikten, çoğulcu bir toplumsal yapıdan, gerçek bir laiklikten, toplumsal barıştan yana, ayrımcılığa karşı eşit yurttaşlık hakkını savunan bizler;
Yürüyüşe destek
Aleviliğe yönelik asimilasyoncu uygulama ve anlayışa son verilmesini, zorunlu din dersine ilişkin verilen yargı kararlarının derhal uygulanmasını, devletin elini dinden çekmesini, tüm inançlar ve ibadet mekânları karşısında eşit bir mesafede durmasını, Alevi köylerine zorla cami yapılması ve imam atamalarına son verilmesini, el konulmuş Alevi inanç yerlerinin geri verilmesini istiyoruz" denildi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemlerde tekrar gündeme getirdiği "Tek devlet, tek millet ve tek vatan" söylemine de atıfta bulunulan bildiride şu ifadelere yer verildi:
"'Eşit yurttaşlık' ilkesinin yaşama geçirilmesini, günümüzde geçerliliğini yitirmiş 'tek dil', 'tek din' ve 'tek ırk' anlayışlarından vazgeçilerek çok kültürlülüğün ve çeşitliliğin, zenginliğimiz olduğunun kabul edilmesini, yeni sivil ve demokratik bir anayasanın oluşturulmasını istiyoruz."
Aydınlar ayrıca bildiride, Alevi Bektaşi Federasyonu'nun, "Ayrımcılığa Karşı Eşit Yurttaşlık Hakkı" sloganıyla 7-8-9 Kasım 2008 tarihlerinde ülke çapında başlatacağı "Büyük Alevi Yürüyüşü"ne destek vereceklerini dile getirdi.
İşte bildiriye imza atanların tam listesi
ABDULLAH AYDIN- Yazar
ABDÜLKERİM AVCIOĞLU
ABUZER PALALI
ADALET AĞAOĞLU- Yazar
ADNAN BOSTANCIOĞLU- Yazar
ADNAN CAYMAZ- Yazar
AHMET ÇAKMAK- Profesör
AHMET ERHAN- Şair
AHMET HAKAN-Gazeteci
AHMET TELLİ- Şair
AHMET TULGAR- Yazar
AHMET ÜMİT- Yazar
ALAATTİN US- Sanatçı
ALİ MURAT İRAT-Yardımcı Doçent
ALİ YILDIRIM- Yazar
ASLI ERDOĞAN- Yazar
AYHAN YALÇINKAYA-Doçent
AYDIN ÇUBUKÇU- Yazar
AYDIN ŞİMŞEK- Şair
AYŞEGÜL DEVECİOĞLU- Yazar
AYTAÇ ARMAN- Sanatçı
AZİZ ÇELİK- Yazar
BAHATTİN GÜNEL
BERAT GÜNÇIKAN-Gazeteci
BERRİN SULARİ-Sanatçı
BURHAN ŞENATALAR-Profesör
BÜŞRA ERŞANLI- Profesör
CAFER ÖKTEM
CAHİT BERKAY- Sanatçı
CELAL BAŞLANGIÇ- Gazeteci
CELALETTİN CAN
CELAL YILDIRIM- Doktor
CEZMİ ERSÖZ- Yazar
DURSUN BULUT
DOĞAN TILIÇ- Gazeteci
EDİP AKBAYRAM- Sanatçı
ENİS SAKIZLI
ERBİL TUŞALP- Gazeteci
ERDOĞAN AYDIN- Yazar
EREN AYSAN-Dramaturg, Şair
EROL KATIRCIOĞLU-Profesör
EŞBER YAĞMURDERELİ- Avukat
FAHRİ ARAL
FAHRİ ÖZDEMİR- Yayıncı
FATOŞ GÜNEY
FAZIL SAY- Sanatçı
FEHMİ YAŞAR- Yönetmen
FERHAT TUNÇ-Sanatçı
FİKRET BAŞKAYA-Yazar
FİKRİ SAĞLAR-Yazar
GİZEM ERKAN-Yazar
GÜLTEN KAYA
GÜRAY ÖZ-Yazar
HALİL ERGÜN- Sanatçı
HANDAN İPEKÇİ-Yönetmen
HASAN ATAOL
HASAN KAPIKIRAN
HASAN SALTIK-Yapımcı
HAYDAR ERGÜLEN-Şair
HÜSEYİN ATABAŞ-Şair
HÜSEYİN KUZU-Senarist
IŞIL ÖZGENTÜRK-Yazar
İBRAHİM KABOĞLU- Profesör
İDRİS AYDIN-Yazar
İLKNUR BİROL-Avukat
İPEK ÇALIŞLAR-Yazar
İSMET DEMİRDÖĞEN-Gazeteci
KEMAL BİNGÖLLÜ-Avukat
LEMAN SAM-Sanatçı
MAHMUT TEMİZYÜREK-Şair
MASİS KÜRKÇÜGİL-Yazar
MAZLUM ÇİMEN-Sanatçı
MEHMET ALİ ALABORA- Sanatçı
MEHMET BEKAROĞLU-Profesör
MEHMET ÖZER-Sanatçı
MEHMET TÜM
MELİH PEKDEMİR-Yazar
MELİKE DEMİRAĞ- Sanatçı
MENDERES SAMANCILAR- Sanatçı
METİN GÜVEN- Şair
METİN ÖZUĞURLU- Doçent
METİN ÜSTÜNDAĞ- Karikatürist
METİN PEKER-Karikatürist
MİHRİ BELLİ
MİTHAT SANCAR- Profesör
MUAMMER KESKİN
MUAMMER KETENÇOĞLU-Sanatçı
MUSTAFA ALABORA-Sanatçı
MUSTAFA ŞEN-Doçent
MÜGE CANER-Öğretim Görevlisi
MÜSLİM ÇELİK-Şair
NAZIM ALPMAN- Yazar
NEBİL ÖZGENTÜRK- Gazeteci
NECMETTİN ÇOBANOĞLU- Sanatçı
NECMETTİN SALAZ-
NEJDET SARAÇ-Yazar
NEŞE AKKUŞ
NEŞE YAŞİN- Şair
NEVZAT KARAKIŞ-Sanatçı
NİHAT BEHRAM-Şair
NİMET TANRIKULU
OĞUZ KAAN SALICI
OĞUZHAN MÜFTÜOĞLU- Yazar
ONUR AKIN- Sanatçı
ORHAN ALKAYA-Şair
OSMAN YILMAZ
ÖMER TÜRKEŞ-Yazar
ÖZCAN ALPER- Yönetmen
ÖZGEN SEÇKİN-Yazar
RAGIP DURAN- Gazeteci
RAGIP ZARAKOLU- Yayıncı
REİS ÇELİK- Yönetmen
RIDVAN AKAR- Gazeteci
RUHİ KOÇ- Doktor
RUTKAY AZİZ- Sanatçı
SABAHAT AKKİRAZ- Sanatçı
SALİM TURGUT-Gazeteci
SALMAN KAYA
SELÇUK POLAT-Yazar
SELMA AĞABEYOĞLU-Şair
SEMİR ASLANYÜREK- Yönetmen
SEVİM BELLİ
SEZAİ SARIOĞLU-Şair
SIRRI SÜREYYA ÖNDER- Yönetmen
SİBEL ÖZBUDUN-Yazar
SUAVİ- Sanatçı
SUZAN SAMANCI-Yazar
SÜHA TUĞTEPE- Şair
SÜLEYMAN ARSLAN- Mimar
ŞERDİL ODABAŞI-Avukat
ŞÜKRÜ CEYHAN-Doktor
ŞÜKRÜ ERBAŞ- Şair
TAHSİN YEŞİLDERE-Profesör
TARIK CANER
TEMEL DEMİRER-Yazar
TEVFİK TAŞ-Yazar
TURAN ALICI- Sanatçı
UĞUR YAĞMURDERELİ-Mimar
VEDAT SAKMAN-Sanatçı
VEDAT TÜRKALİ- Yazar
VEDAT ÜLGER-Yazar
YALÇIN YUSUFOĞLU- Yazar
YASEMİN GÖKSU- Sanatçı
YAŞAR KEMAL- Yazar
YAVUZ BİNGÖL- Sanatçı
YELDA REYNAULD KAYMAKÇI-Sanatçı
YILMAZ DEMİRAL-Sanatçı
YÜKSEL IŞIK-Yazar
ZEKİ COŞKUN -Gazeteci
ZERRİN TAŞPINAR- Yazar
ZEYNEP ALTIOK