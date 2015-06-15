15.06.2015 - Alman basınından özetler



Neue Osnabrücker Zeitung yorumunda, Yunanistan krizine akılcı çözüm sunulamamasını eleştiriyor:

“Siyaset, mümkün olanı yapabilme sanatıdır. Ama bu gerçek bazı politikacıların mümkün olmayanı istemelerine mani olmuyor. Buna en iyi örneklerden biri de Yunanistan’ın muazzam borçlarını yöneteceği, aynı zamanda da bütçesini sağlığa kavuşturacağını sanmaktır. Bunun oldukça abartılı bir beklenti olduğu ortada. 2012 yılındaki ilk borç tıraşı, böylesine batık vaziyetteki bir ülkenin olağan dışı adımlar atmadan kurtarılamayacağını göstermişti. Topallayan bir çelimsiz, formunun zirvesindeki bir sporcuyla bir tutulamayacağından, ikinci borç tıraşı söz konusu olmadığı takdirde yapılabilecek tek şey borç taksitlerinin vadesini uzatmak olabilir.”

Thüringische Landeszeitung’un yorumu ise özetle şöyle:

“Tsipras hükümetinin seçim akşamı kararlaştırdığı yol haritasını değiştirmediği izlenimini kazanmamak mümkün değil. Vaatler ve güzel sözler ama sonunda Avrupa Birliği’nin diğer vergi mükelleflerine şantaj yapmak. Bu izlenim doğru çıkar ve güven ortadan kalkarsa, Avrupa dayanışması toprağa verildi demektir. Konuşulması gereken çok şey var. Ama ciddi iletişim kumarhanenin poker masasını andıran bir ortamda yürütülemez.”

ABD’nin NATO üyesi Doğu Avrupa ülkelerine ağır silah ve mühimmat üsleri kuracağına dair haberleri Berlin’de yayımlanan Die Welt gazetesi şöyle yorumluyor:

“ABD Moskova’ya karşı caydırıcı olmak ve Doğu Avrupa’daki müttefiklerine krizde yanlarında olduğu mesajını vermek istiyor. Söz konusu ülkeler Amerikan yönetiminden askeri desteği artırmasını talep etmişti. Bu aynı zamanda NATO’nun içler acısı durumunu da gözler önüne seriyor. Rusya’nın Soğuk Savaşı hortlatmasından bir yıl sonra Avrupa hâlâ ellerini ovuşturuyor. Avrupa Amerikan aleyhtarlığının da katkısıyla barış temettüsüne güvenip rahatına bakıyor. Ama gerçek olan, ABD’nin güvenlik garantisi olmadan Avrupa’nın Rusya’nın emperyalist emellerine kafa tutamayacağıdır.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung Rusya’nın komşularına takındığı tavrı konu alan yorumunda eski Doğu Bloku ülkelerinin ABD’den destek beklemesinin yerinde olduğunu vurguluyor:

“Son zamanlarda önde gelen Rus politikacıları komşularının korkularını ve Rus kompleksini alaya alan ifadeler kullanıyorlar. Rusya’da Stalin’e itibarı iade edilirken Stalin’in kurbanları aşağılanıyor. Onların evlatlarının güven aramaları anlayışla karşılanmalıdır. Daha güçlü askeri korunma ihtiyacı da buna dâhildir. ABD’nin ülkelerinde ağır silah üslendirmesi onları rahatlatacaktır. Rusya sert eleştirilerle karşı çıksa da Amerikan silahları Avrupa’da güvenliğin artmasına katkıda bulunacaktır.”

Ateşkesin bozulup çatışmaların aralıklarla alevlendiği Ukrayna’nın durumunu mercek altına alan Stuttgarter Zeitung merkezi hükümetin silahlı gruplara söz geçiremediğini dile getiriyor:

“Ukrayna’nın doğusunda ortaya çıkan mafya benzeri şebekeler yerlerini giderek sağlamlaştırıyorlar. Bu çetelerin nasıl dağıtılabileceğini kimse bilmiyor. Ukrayna’daki bazı gönüllüler taburlarının resmi orduya katılmış olması sadece kâğıt üzerinde ilerleme sayılabilir. Ukraynalı muharipler başkentin emirlerini dinlemiyor ve sadece eski komutanlarının dediğini yapıyorlar.”