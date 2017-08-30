1500 yıllık manastırda RES manzarası

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan 1500 yıllık Saint Simeon Manastırı ve Arap Alevilerinin kutsal kabul ettiği El Arabi ziyaretgâhı rüzgâr enerjsi santralı (RES) türbinlerinin inşaatları nedeniyle tahrip ediliyor.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Hatay İl Başkanlığı, Saint Simeon Manastırı’nda yaptığı açıklamayla durumu protesto etti. Açıklamada, “Hasankeyf’i dinamitleyenler, baraj suları altında bırakmaya çalışanlar, Sur’u yıkanlar kimlerse şimdi bu toplumun inançsal değeri El Arabi’ye ye, tarihi Saint Simeon Manastırı’da gözünü dikmiş durumda. Özellikle göçmen kuşların sefer yollarını seçiyorlar. O yollardaki hava akımlarını yok ediyorlar. Güvenilir ve temiz enerji adı altında güzel şehrimiz Antakya’nın en önemli değeri inanç turizmi ve tarihi kültürel yapılarına saldırı başlamıştır” denildi.

UNESCO adayıydı

“Saint Simeon Manastırı ve El Arabi ziyareti RES türbinleri işgali altında” denilen açıklamada şu bilgiler verildi: “1. derece turizm SİT alanı ve kesin korunma altında olan Saint Simeon Manastırı’nın içini, bitişiğini ve çok yakın çevresini kırıp, çukur açmış, beton dökmüş, çatı, kulübe, türbin vb. ucubeler dikmiştir. Saint Simeon Manastırı tahrip olmuştur. Saint Simeon UNESCO dünya mirası geçici listesindeyken, kültürel yapının bütünlüğünün bozulması nedeniyle bu türbinler kaldığı müddetçe manastırımız dünya mirası kalıcı listesine hiç giremeyecektir” denildi.