1500 ton unun Irak'a geçişine izin verilmedi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- TİCARET Bakanlığı\'nın fiyatlarda istikrarın sağlanması için un ihracatına getirdiği geçici sınırlama nedeniyle, Irak\'a un götüren TIR\'ların Habur Sınır Kapısı\'ndan çıkışına izin verilmedi. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanvekili Aziz Odabaşı, gümrükleme işleminin 3 Eylül tarihinde yapıldığını, sorunun çözümü için bakanlık yetkilileri ile yaptıkları görüşmelerde, TIR\'ların geçişine izin verilemeyeceğinin kendilerine bildirildiğini söyledi.

Ticaret Bakanlığı\'nın fiyatlardaki istikrarın sağlanması için una getirdiği ihracat sınırlaması nedeniyle Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki fabrikalardan yüklenen, 3 Eylül tarihinde de gümrük işlemleri yapılan TIR\'ların Irak\'a geçişine izin verilmedi. Bin 500 ton yük taşıyan TIR\'lar, Habur Sınır Kapısı\'ndaki gümrük sahasında bekletilmeye başlandı.

​Diyarbakır Tanıtım Günleri etkinliği için Ankara\'da bulunan Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanvekili Aziz Odabaşı, firma yetkililerinin kendisini aradığını belirterek şöyle konuştu:

\"Firmalar, un ihracatına getirilen sınırlamadan önce gümrük işlemlerini yaptıklarını ve TIR\'larda mühürleme işlemi yaptırdıklarını söylüyor. Biz de Ankara\'da eski bakanımız Mehdi Eker ile görüştük. Yaptığımız görüşmelerde Bakanlık yetkilileri, söz konusu sınırlama nedeniyle söz konusu un ihracatına izin vermeyeceklerini söylediler. Firma sahibi arkadaşlarımız ise böyle bir durumda iflas edeceklerini ve TIR\'larını geri çekmek zorunda kalacakları için büyük zarar göreceklerini söyledi. Firma sahipleri gümrükleme işlemi olan tarih nedeniyle en azından söz konusu unların ihracatına izin verilmesini istiyor. Un yüklü TIR\'lar şu anda Habur sınır kapısındaki gümrük sahasında bekliyor. Sorunun çözümü için görüşmelerimiz sürüyor.\"

Ticaret Bakanlığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, son dönemde yurt içi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle İhracat Rejimi Kararı\'nda değişiklik yapılarak Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışındaki un ihracatına yeni düzenleme getirildiği belirtilerek, \"Bu kapsamda Dâhilde İşleme Rejimi (DIR) dışında gerçekleşen un ihracatımıza sınırlama getirilmiştir. Sınırlama getirilen un ihracatının payı, ülkemizin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1\'ini oluşturmaktadır. Düzenlemenin temel amacı, yurt içi un fiyatlarında istikrarı sağlamak, tüketicimizi korumak ve spekülasyonun önüne geçmektir. Bahse konu düzenleme geçici olup, fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirilecektir\" denildi.



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