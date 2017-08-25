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1500 rakımlı yaylada nefes kesen gösteri

Nedim KOVAN/AYBASTI (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Aybastı İlçesi'ndeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda, Malazgirt Zaferi'nin 946'ncı yıldönümü etkinlikleri kapsamında okçuluk ve bayrak yarışı ile at gösterisi düzenlendi

25 Ağustos 2017 22:26

Nedim KOVAN/AYBASTI (Ordu), (DHA) - ORDU\'nun Aybastı İlçesi\'ndeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası\'nda, Malazgirt Zaferi\'nin 946\'ncı yıldönümü etkinlikleri kapsamında okçuluk ve bayrak yarışı ile at gösterisi düzenlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı\'nın destekleriyle Ordu Valiliği tarafından düzenlenen, Malazgirt Zaferi\'nin 946\'ncı yıldönümü etkinlikleri, Aybastı İlçesi\'ndeki 1500 rakımlı Perşembe Yaylası\'nda başladı. Etkinliğin ilk gününde ödüllü okçuluk ve bayrak yarışı yapıldı. Etkinlikte ayrcı at gösterileri de ilgiyle izlendi.
Etkinlikler, yarın düzenlenecek okçuluk yarışması finali ve Malazgirt Meydan Muhaberesi\'nin canlandırılmasıyla sona erecek.

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