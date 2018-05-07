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Spor

1500 öğrencinin kupa coşkusu

İSTANBUL, (DHA) - BAŞAKŞEHİR Belediyesi Spor Parkları arasında düzenlenen 4

07 Mayıs 2018 18:02

İSTANBUL, (DHA) - BAŞAKŞEHİR Belediyesi Spor Parkları arasında düzenlenen 4. Spor Ligi’nde dereceye giren öğrenciler ödüllerini düzenlenen bir törenle aldı. Yaklaşık 9 ay süren müsabakalarda bin 500 öğrenci, 6 farklı spor dalında madalya için yarıştı.

Başakşehirli bin 500 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 4. Spor Ligi, ödül töreni ile son buldu.  Başakşehir Şehit Erdem Özçelik Stadyumu’nda gerçekleştirilen ödül törenine, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Çelik ve Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Selim Çelebi’nin yanı sıra eğitmenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada, Spor Parkları’nda eğitim alan bin 500 öğrenci kupa için mücadele etti.  5-16 yaş aralığındaki sporcuların katıldığı Spor Ligi’nde 6 farklı spor dalında (Futbol, basketbol, badminton-taekwondo, masa tenisi, satranç) 507 müsabaka yapıldı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, genç sporculara seslendi. Başkan Kartoğlu, bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri Spor Ligi ile çocuklara spor eğitimi vermenin yanında hem turnuva heyecanını yaşamaları hem de profesyonel yarışma kültürünü kazanmalarını amaçladıklarını söyledi.  

“GENÇLİĞİMİZİN HER KONUDA BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUZ”

Hayata geçirdikleri Sporun T’si projesi ile Başakşehir’de geleceğin sporcularını yetiştireceklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Çocuklarımızın küçük yaşlarda ölçümlerini yapıyoruz. Kabiliyetli oldukları spor dalına yönlendiriyoruz. Spor parklarımızda çocuklarımıza spor eğitimi veriyoruz. Sizlerin de desteği ile çocuklarımızı iyi seviyelere getirdik elhamdülillah. Başakşehir gençliğinin her konuda başarılı olmasını istiyoruz” dedi.

Başkan Kartoğlu, konuşmasının ardından 9 ay süren 4. Spor Ligi’nde dereceye giren genç sporculara kupalarını takdim etti.

(FOTOĞRAFLI)

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