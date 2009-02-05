1500 kişinin sağlık karnesini kiralamışlar

Vatandaşların sağlık karnelerini kiralayan eczaneler, polisin 7 aylık takibi sonucunda yakalandı.



Diyarbakır’da, kupürleri kesilerek Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalı ve Dicle Nehri kıyısı ile bir binanın çatısına atılan 6 bin ilaç kutusuyla ilgili açılan ve 7 ayda tamamlanan soruşturma bir skandalı ortaya çıkardı. 4 eczacı kalfasının tutuklandığı soruşturmada, bin 500 kişinin sağlık karnelerini para karşılığı, ilaç yazdırılması için 38 eczaneye verdiği ortaya çıktı.



6 bin ilaç kutusu bulunmuştu



Geçen yıl, Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalı, Dicle nehri kıyısı ve bir apartmanın çatısında kupürleri kesilmiş 6 bin ilaç kutusunun bulunması üzerine soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu ilaçların daha çok hangi ezcaneler tarafından istendiğini belirlemek amacıyla, Diyarbakır’daki ecza depolarına resmi yazı yazdı. Ezca depolarının gönderdiği cevap yazısından yola çıkan polis, 20 eczane tespit ederek, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü’ne başvurup söz konusu eczanelerin reçetelerinin incelenmesini istedi. Daha sonra mercek altına aldığı 12 eczaneyle ilgili soruşturmayı derinleştiren polis, bu eczanelere baskın düzenleyerek, 90 kalfayı parmak izlerini almak için gözaltına aldı.



Emniyet Müdürlüğü'nde, ifadeleri ve parmak izleri alınan eczane kalfalarının parmak izleri, yok edilmek istenen ilaç kutularındaki parmak izleriyle karşılaştırıldı. Parmak izi uyan 4 kişi, tutuklanarak cezaevine konulurken, olayla ilgisi olduğu belirlenen 1 kişinin ise arandığı belirtildi.



38 eczaneye soruşturma



Polisin, kupürü kesilerek devlete fatura edildikten sonra yok edilmek istenen ilaç kutularındaki parmak izlerinden yola çıkarak başlattığı soruşturma bir skandalı da ortaya çıkardı. Polisin 7 aylık çalışması sonucu tamamlanan soruşturmada, çoğu yeşil kart sahibi bin 500 kişinin sağlık karnelerini para karşılığı, ilaç yazdırılması için 38 eczaneye kiraladığı ortaya çıktı. Bunun üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişlerinin 38 eczane, 1 özel tıp merkezi ve 8 doktor ile bin 500 kişiye ait Sağlık karnesiyle ilgili soruşturma başlattığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.







